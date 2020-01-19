В іранському готелі, де зупинявся екіпаж літака МАУ, повісили пам’ятне фото

В іранському готелі на честь загиблого в авіакатастрофі екіпажу повісили фото – саме там українці зупинялися перед рейсом. Додали також напис "Наше серце з вами”.

Від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття та вибачень за катастрофу. Про це розповів командир екіпажу літака Іл-76МД полковник Дмитро Мимриков, повідомляє пресслужба Бригади транспортної авіації.

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Саме цим літаком доправили тіла загиблих українців з Ірану. Мимриков зазначив, що іранці "повністю визнають провину свого керівництва, своєї країни в цій трагедії".

На знак шани та пам’яті персонал готелю, із якого наші хлопці і дівчата вирушили в свій останній рейс, розмістили в холі фото загиблого екіпажу з підписом "Наше сердце с вами",

– написав він.



Пам'ять про загиблих українців в Ірані/ Фейсбук-сторінка Бригада транспортної авіації

Вранці 19 січня тіла 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, повернули на Батьківщину. Серед них – 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. На церемонію вшанування пам’яті загиблих прибуло також керівництво держави.



Загиблі в авіакатастрофі українці/ Інфографіка 24 каналу

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