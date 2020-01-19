В іранському готелі, де зупинявся екіпаж літака МАУ, повісили пам’ятне фото
В іранському готелі на честь загиблого в авіакатастрофі екіпажу повісили фото – саме там українці зупинялися перед рейсом. Додали також напис "Наше серце з вами”.
Від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття та вибачень за катастрофу. Про це розповів командир екіпажу літака Іл-76МД полковник Дмитро Мимриков, повідомляє пресслужба Бригади транспортної авіації.
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Саме цим літаком доправили тіла загиблих українців з Ірану. Мимриков зазначив, що іранці "повністю визнають провину свого керівництва, своєї країни в цій трагедії".
На знак шани та пам’яті персонал готелю, із якого наші хлопці і дівчата вирушили в свій останній рейс, розмістили в холі фото загиблого екіпажу з підписом "Наше сердце с вами",
– написав він.
Пам'ять про загиблих українців в Ірані/ Фейсбук-сторінка Бригада транспортної авіації
Вранці 19 січня тіла 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, повернули на Батьківщину. Серед них – 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. На церемонію вшанування пам’яті загиблих прибуло також керівництво держави.
Загиблі в авіакатастрофі українці/ Інфографіка 24 каналу
Що треба знати про трагедію в Ірані
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака. Проте після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.
- Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.