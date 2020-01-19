В иранском отеле, где останавливался экипаж самолета МАУ, повесили памятное фото

В иранском отеле в честь погибшего в авиакатастрофе экипажа повесили фото – именно там украинцы останавливались перед рейсом. Добавили также надпись "Наше сердце с вами”.

От иранцев украинские летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинений за катастрофу. Об этом рассказал командир экипажа самолета Ил-76МД полковник Дмитрий Мимриков, сообщает пресс-служба Бригады транспортной авиации.

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Именно этим самолетом доставили тела погибших украинцев из Ирана. Мимриков отметил, что иранцы "полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии".

В знак уважения и памяти персонал отеля, из которого наши парни и девушки отправились в свой последний рейс, разместили в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами",

– написал он.



Память о погибших украинцах в Иране/ Фейсбук-страница Бригада транспортной авиации

Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули на родину. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажиров. На церемонию чествования памяти погибших прибыло также руководство государства.



Погибшие в авиакатастрофе украинцы/ Инфографика 24 канала

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