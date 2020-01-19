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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      В иранском отеле, где останавливался экипаж самолета МАУ, повесили памятное фото

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      В иранском отеле повесили памятное фото после аварии МАУ / Getty Images

      В иранском отеле в честь погибшего в авиакатастрофе экипажа повесили фото – именно там украинцы останавливались перед рейсом. Добавили также надпись "Наше сердце с вами”.

      От иранцев украинские летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинений за катастрофу. Об этом рассказал командир экипажа самолета Ил-76МД полковник Дмитрий Мимриков, сообщает пресс-служба Бригады транспортной авиации.

      Важно: Катастрофа МАУ: фото и видео с церемонии прощания с погибшими

      Именно этим самолетом доставили тела погибших украинцев из Ирана. Мимриков отметил, что иранцы "полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии".

      В знак уважения и памяти персонал отеля, из которого наши парни и девушки отправились в свой последний рейс, разместили в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами",
      – написал он.

      Катастрофа МАУ в Ірані
      Память о погибших украинцах в Иране/ Фейсбук-страница Бригада транспортной авиации

      Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули на родину. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажиров. На церемонию чествования памяти погибших прибыло также руководство государства.


      Погибшие в авиакатастрофе украинцы/ Инфографика 24 канала

      Что нужно знать о трагедии в Иране

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
      • Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.
      • Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления в отношении авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики Иран МАУ
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