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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Верховний лідер Ірану висловив підтримку військовим, які могли збити літак МАУ

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      Верховний лідер Ірану / timesofisrael.com

      Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї спершу наполіг на тому, щоб Іран публічно взяв відповідальність за випадкове збиття ракетою іранськими військовими літака МАУ, а потім захистив військових, які причетні до трагедії.

      80-річний аятола Алі Хаменеї вперше з 2012 року звернувся до нації з мечеті Мосалла в столиці, повідомляє BBC.

      Коротко про все: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Він заявив, що "Революційна гвардія – елітний підрозділ, відповідальний за катастрофу – підтримував безпеку Ірану".

      Іран визнав, що іранські військові "ненавмисно" збили український літак біля Тегерана 8 січня. По літаку МАУ стріляли кілька разів. Причина авіакатастрофи та смерті усіх людей на борту – "людська помилка". Перед цим Іран заперечував, що може бути причетним до збиття українського літака та говорив про "технічні несправності" самого повітряного судна.

      Важливо! Як збили літак МАУ в Ірані – усі відео тут.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      761
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран авіація МАУ Розслідування
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