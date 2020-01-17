Верховный лидер Ирана выразил поддержку военным, которые могли сбить самолет МАУ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сначала настоял на том, чтобы Иран публично взял ответственность за случайное сбивание ракетой иранскими военными самолета МАУ, а затем защитил военных, причастных к трагедии.

80-летний аятолла Али Хаменеи впервые с 2012 года обратился к нации из мечети Мосалла в столице, сообщает BBC.

Коротко обо всем: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

Он заявил, что "Революционная гвардия – элитное подразделение, ответственное за катастрофу – поддерживало безопасность Ирана".

Иран признал, что иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет у Тегерана 8 января. По самолету МАУ стреляли несколько раз. Причина авиакатастрофы и смерти всех людей на борту – "человеческая ошибка". Перед этим Иран отрицал, что может быть причастен к сбиванию украинского самолета и говорил о "технических неполадках" самого воздушного судна.

Важно! Как сбили самолет МАУ в Иране – все видео здесь.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.



Основные факты о сбивании ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала