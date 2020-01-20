Делегация из Ирана – в Украине: о чем с ними говорил Зеленский

Украинский гарант Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем иранского президента Мохаммадом Эслами. Он вместе с делегацией из Ирана прибыл в Киев, чтобы обсудить детали расследования сбития самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Во время встречи Зеленский отметил, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придержалась большинства договоренностей. В частности, все было выполнено, о чем он договаривался с иранским президентом. Говорится о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возврате, передает пресс-служба украинского президента.

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Другие вопросы, которые обсудили Зеленский и спецпредставитель президента Ирана:

необходимость обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы;

передача Украине для расшифровки бортовых самописцев самолета МАУ;

По словам Зеленского, Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для правильной расшифровки черных ящиков. Иран, со своей стороны, отправит в Украину группу специалистов, которые это должны проверить.

все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны вернуть в Украину.



компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе,



создание совместной следственной группы.

Также стороны выразили соболезнования из-за гибели в вышеупомянутой катастрофе граждан Украины и Ирана.

Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это справедливость. А справедливость заключается в правде. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что следует обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

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К слову, ранее президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому. Оно касается катастрофы украинского самолета под Тегераном.

Кратко об авиакатастрофе МАУ в Иране

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

16 января идентификация 11 тел погибших украинцев завершилась. Их всех уже доставили в Украину. Прощание с жертвами трагедии прошло 19 января. Большинство погибших похоронят на Киевщине.



Главное о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране / Инфографика 24 канала