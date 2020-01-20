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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Делегация из Ирана – в Украине: о чем с ними говорил Зеленский

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      Катастрофа МАУ под Тегераном: в Офисе Президента прошла встреча с делегацией из Ирана / Пресс-служба президента Украины

      Украинский гарант Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем иранского президента Мохаммадом Эслами. Он вместе с делегацией из Ирана прибыл в Киев, чтобы обсудить детали расследования сбития самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

      Во время встречи Зеленский отметил, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придержалась большинства договоренностей. В частности, все было выполнено, о чем он договаривался с иранским президентом. Говорится о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возврате, передает пресс-служба украинского президента.

      Важно! Авиакатастрофа МАУ: делегация из Ирана приехала в Украину – что известно

      Другие вопросы, которые обсудили Зеленский и спецпредставитель президента Ирана:

      • необходимость обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы;
      • передача Украине для расшифровки бортовых самописцев самолета МАУ;

      По словам Зеленского, Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для правильной расшифровки черных ящиков. Иран, со своей стороны, отправит в Украину группу специалистов, которые это должны проверить.

      • все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны вернуть в Украину.
         
      • компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе,
         
      • создание совместной следственной группы.

      Также стороны выразили соболезнования из-за гибели в вышеупомянутой катастрофе граждан Украины и Ирана.

      Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это справедливость. А справедливость заключается в правде. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло,
      – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что следует обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

      ​К теме! Передача черных ящиков Украине: комментарий секретаря СНБО Данилова

      К слову, ранее президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому. Оно касается катастрофы украинского самолета под Тегераном.

      Кратко об авиакатастрофе МАУ в Иране

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.
      • 16 января идентификация 11 тел погибших украинцев завершилась. Их всех уже доставили в Украину. Прощание с жертвами трагедии прошло 19 января. Большинство погибших похоронят на Киевщине.

      збитий боїнг мау в ірані
      Главное о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране / Инфографика 24 канала

      авиакатастрофа мау в иране: хроника последних событий
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Владимир Зеленский Расследования Иран Президент Украины
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