Чому Іран не віддає чорні скриньки і чи варто чекати на долю MH17: експерт про катастрофу МАУ

Іран має віддати чорні скриньки Україні, у разі якщо цього не станеться – доведеться йти на переговори або ж підіймати питання в суді.

Про чорні скриньки

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з питань міжнародної політики Ілія Куса.

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За його словами, Іран все ж віддасть Україні чорні скриньки.

"Вони анонсували, що зроблять це, коли завершать весь аналіз, який вони вважають для себе доцільним. Вони мають на це повне право, оскільки за міжнародним законодавством, країна, на території якої сталася авіакатастрофа може проводити розслідування як захоче, з ким захоче і скільки захоче. Тому, відповідно, Україні треба чекати, поки вони віддадуть", – пояснив Куса.

Він додав: у разі, якщо після розшифровки вони не будуть віддавати скриньки, тоді це вже стане проблемою. "Це терба вирішувати в переговорах, в найгіршому варіанті – в суді", – сказав експерт.

Про МН17

Також Куса підкреслив, що авіакатастрофа МН17 не є вдалою аналогією, оскільки тоді літак був збитий у зоні бойових дій.

"Сторона, яка його збила, не визнає свою провину, тому власне і тривають суди. Іран взяв на себе повну політичну відповідальність за авіакатастрофу, тому, відповідно, судів тут, ймовірніше за все, не буде. Будуть певні переговори про порядок і суми фінасновой компенсації. Політичну відповідальність вони вже визнали і сьогодні представник Ірану передав офіційного листа українському уряду", – зазначив експерт.

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Збиття Росією літака рейсу MH17 на Донбасі / інфографіка 24 каналу

Про дії уркаїнської влади та компенсації

За словами Куси, в української влади наразі є три головних завдання:

► Добитися фінансової коомпенсації, домовитися про відповідні суми, про порядок виплати.

► Добитися, аби були покарані винні у цій авіакатастрофі.

► Завершити технічно, формально, юридично розслідування авіакатастрофи. Зробити фінальний звіт.

Коротко про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Вранці 8 січня літак Boeing 737-800NG авіакомпанії МАУ вранці летів з Тегерана до Києва. Невдовзі після зльоту він зазнав катастрофи.

Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня

До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки. Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

українського літака МАУ під Тегераном. 16 січня ідентифікація 11 тіл загиблих українців завершилася. Усі вони вже прибули в Україну. Прощання з жертвами трагедії пройшло 19 січня. Більшість загиблих поховають на Київщині.

Прощання з жертвами трагедії Іран спершу заявив, що не буде передавати чорні скриньки на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.



Головне про катастрофу українського Boeing 737 в Ірані / Інфографіка 24 каналу