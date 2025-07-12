Про пуски дронів-камікадзе, напрямок руху та загрозу для областей повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Прямуйте в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

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В яких напрямках рухаються "Шахеди"?