Про пуски дронів-камікадзе, напрямок руху та загрозу для областей повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Прямуйте в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
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В яких напрямках рухаються "Шахеди"?
БпЛА північніше Києва рухається західним курсом. У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА. БпЛА рухається з Чернігівщини курсом на Київщину. "Шахед" рухається на Чернігів. Загроза для Чернігівщини. БпЛА летить повз Мену, Сновськ на південний захід. БпЛА рухаються на півночі Чернігівщини в районі Новгород - Сіверського. А також на Сумщині в районі Дубов'язівки. Повітряні сили пишуть, що група ударних БпЛА рухається на Суми.
Тривога на Київщині
Відбувся запуск Шахедів з північного напрямку
БпЛА північніше Києва рухається західним курсом.
У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
БпЛА рухається з Чернігівщини курсом на Київщину.
"Шахед" рухається на Чернігів.
Загроза для Чернігівщини. БпЛА летить повз Мену, Сновськ на південний захід.
БпЛА рухаються на півночі Чернігівщини в районі Новгород - Сіверського.
А також на Сумщині в районі Дубов'язівки.
Повітряні сили пишуть, що група ударних БпЛА рухається на Суми.