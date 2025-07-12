О пусках дронов-камикадзе, направление движения и угрозу для областей сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Направляйтесь в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
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В каких направлениях движутся "Шахеды"?
БПЛА севернее Киева движется западным курсом. В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. БпЛА движется с Черниговщины курсом на Киевщину. "Шахед" движется на Чернигов. Угроза для Черниговщины. БпЛА летит мимо Мену, Сновск на юго-запад. БПЛА движутся на севере Черниговщины в районе Новгород - Северского. А также на Сумщине в районе Дубовязовки. Воздушные силы пишут, что группа ударных БпЛА движется на Сумы.
Тревога на Киевщине
Состоялся запуск Шахедов с северного направления
БПЛА севернее Киева движется западным курсом.
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.
БпЛА движется с Черниговщины курсом на Киевщину.
"Шахед" движется на Чернигов.
Угроза для Черниговщины. БпЛА летит мимо Мену, Сновск на юго-запад.
БПЛА движутся на севере Черниговщины в районе Новгород - Северского.
А также на Сумщине в районе Дубовязовки.
Воздушные силы пишут, что группа ударных БпЛА движется на Сумы.