О пусках дронов-камикадзе, направление движения и угрозу для областей сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Направляйтесь в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

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В каких направлениях движутся "Шахеды"?