Іран не поверне чорні скриньки з літака МАУ

Чорні скриньки зі збитого літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня є одними з основних об’єктів для розслідування. Уряд Ірану запевняє, що скриньки мають залишитися в Ірані.

Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив, що чорні скриньки мають залишатися в Ірані згідно з додатком 13 Міжнародної організації цивільної авіації, повідомляє Mehr.

Політик мав на увазі, що оскільки авіакатастрофа сталася в Ірані, то розслідуванням має займатися Організація цивільної авіації Ірану.

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За його словами, в разі будь-яких проблем з розшифровкою чорних скриньок будуть вжиті необхідні рішення, "щоб попросити інші залучені сторони про допомогу".

Міністр додав, що іранська делегація вирушила в Україну, аби "вивчити документи літака".

Довідка. Вадим Пристайко заявляв, що Іран передасть Україні чорні скриньки, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.



18 січня глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар заявив, що чорні скриньки таки передадуть Україні.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.



Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.



Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу