Иран не вернет черные ящики с самолета МАУ

Черные ящики со сбитого самолета МАУ вблизи Тегерана 8 января являются одними из основных объектов для расследования. Правительство Ирана утверждает, что ящики должны остаться в Иране.

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что черные ящики должны оставаться в Иране согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, сообщает Mehr.

Политик имел в виду, что поскольку авиакатастрофа произошла в Иране, то расследованием должна заниматься Организация гражданской авиации Ирана.

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По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи".

Министр добавил, что иранская делегация отправилась в Украину, чтобы "изучить документы самолета".

Справка. Вадим Пристайко заявил, что Иран передаст Украине черные ящики, но после того, как их на месте обработает следственная группа.



18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что черные ящики таки передадут Украине.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

Основные факты о сбивании ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала