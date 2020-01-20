Білосніжна сукня, яку поклала мама: родичі прощаються із загиблими українцями в Ірані

По всій країні прощаються із загиблими над Тегераном українцями. Трьох членів екіпажу поховали 20 січня у селі, де проживають їх родичі. Інших – на Київщині.

Бортпровідника Ігоря Матькова поховали на Чернігівщині. Його колегу Катерину Статнік – на Херсонщині. Зі стюардесою Марією Микитюк прощалися на Прикарпатті.

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Катерина Статнік

У селі Нова Маячка, що на Херсонщині, прощалися із бортпровідницею Катериною Статнік. Її поховали у білосніжній труні, а всередину мама дівчини поклала весільну сукню. Дівчина так і не встигла вийти заміж за свого коханого, який теж працює у МАУ.



Катерина Статнік

У село Нова Маячка родина дівчини переїхала кілька років тому з Нової Каховки. Сама ж Катерина жила у Києві. Сусіди розповіли, що більше пам'ятають її маленькою, коли приїздила до бабусі. 21 січня дівчині мало виповнитися 28 років.

Марія Микитюк

У селі Старі Кривотули, що на Івано-Франківщині, прощаються із наймолодшою стюардесою трагічного рейсу МАУ – 24-річною Марією Микитюк. Попрощатись з дівчиною прийшли сотні людей. Навіть ті, хто особисто її не знав.



Похорон Марії Микитюк

Марія була єдиною дитиною в сім'ї. Жила з матір'ю.

Я з мамою перед тим (трагедією, – 24 канал) говорила, як вона гордиться, яка це їй допомога, це її життя. Дуже важко говорити, тому що вона одна була в мами, а мама одна в неї. Ми не знаємо, як це переживе її мама. Чомусь Бог забирає найпрекрасніших людей,

– сказала сусідка сім'ї Любов.

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Ігор Матьков

З 34-річним бортпровідником Ігорем Матьковим прощалися на Чернігівщині. Його поховали у рідному містечку Козилець. Учора до пізньої ночі земляки чекали на кортеж із тілом загиблого. Його зустріли живим коридором біля будинку, де живуть батьки Ігоря.



Ігор Матьков

Двох пілотів збитого літака Володимира Гапоненка та Олексія Наумкіна поховали на Берковецькому кладовищі у Києві, поруч з могилами інших загиблих авіаторів. Інших членів екіпажу та двох пасажирок поховали на Київщині.

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Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана зранку 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував до Києва.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака. Серед них було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ.

Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.

Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі.

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