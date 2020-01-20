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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Белоснежное платье, которое положила мама: родственники прощаются с погибшими украинцами в Иране

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      По всей стране прощаются с погибшими над Тегераном украинцами. Трех членов экипажа похоронили 20 января в селе, где проживают их родственники. Других – на Киевщине.

      Бортпроводника Игоря Матькова похоронили на Черниговщине. Его коллегу Екатерину Статник – на Херсонщине. Со стюардессой Марией Микитюк прощались на Прикарпатье.

      Читайте также: Катастрофа МАУ: фото и видео с церемонии прощания с погибшими

      Екатерина Статник

      В селе Новая Маячка, что на Херсонщине, прощались с бортпроводницей Екатериной Статник. Ее похоронили в белом гробу, а внутрь мама девушки положила свадебное платье. Девушка так и не успела выйти замуж за своего возлюбленного, который тоже работает в МАУ.

      Катерина Статнік
      Екатерина Статник

      В село Новая Маячка семья девушки переехала несколько лет назад из Новой Каховки. Сама же Екатерина жила в Киеве. Соседи рассказали, что больше помнят ее маленькой, когда приезжала к бабушке. 21 января девушке должно было исполниться 28 лет.

      Мария Микитюк

      В селе Старые Кривотулы, что на Ивано-Франковщине, прощаются с молодой стюардессой трагического рейса МАУ – 24-летней Марией Микитюк. Попрощаться с девушкой пришли сотни людей. Даже те, кто лично ее не знал.

      Марія Микитюк
      Похороны Марии Микитюк

      Мария была единственным ребенком в семье. Жила с матерью.

      Я с мамой перед тем (трагедией, – 24 канал) говорила, как она гордится, какая это ей помощь, это ее жизнь. Очень тяжело говорить, потому что она одна была у мамы, а мама одна у нее. Мы не знаем, как это переживет его мама. Почему-то Бог забирает самых лучших людей,
       сказала соседка семьи Любовь.

      Важно: Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

      Игорь Матьков

      С 34-летним бортпроводником Игорем Матьковым прощались на Черниговщине. Его похоронили в родном городке Козелец. Вчера до поздней ночи земляки ждали кортеж с телом погибшего. Его встретили живым коридором возле дома, где живут родители Игоря.

      Ігор Матьков
      Игорь Матьков

      Двух пилотов сбитого самолета Владимира Гапоненко и Алексея Наумкина похоронили на Берковецком кладбище в Киеве, рядом с могилами других погибших авиаторов. Других членов экипажа и двух пассажирок похоронили на Киевщине.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      • Украинский самолет МАУ разбился около Тегерана утром 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся в Киев.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета. Среди них было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
      • 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.
      • Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Из-за попытки властей Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.
      • Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе.

      Смотрите видео: что известно об 11 погибших украинцах

       

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      Автор: Марина Савченко , Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Ивано-Франковска Новости Херсона Новости Чернигова МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране
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