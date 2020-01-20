Белоснежное платье, которое положила мама: родственники прощаются с погибшими украинцами в Иране

По всей стране прощаются с погибшими над Тегераном украинцами. Трех членов экипажа похоронили 20 января в селе, где проживают их родственники. Других – на Киевщине.

Бортпроводника Игоря Матькова похоронили на Черниговщине. Его коллегу Екатерину Статник – на Херсонщине. Со стюардессой Марией Микитюк прощались на Прикарпатье.

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Екатерина Статник

В селе Новая Маячка, что на Херсонщине, прощались с бортпроводницей Екатериной Статник. Ее похоронили в белом гробу, а внутрь мама девушки положила свадебное платье. Девушка так и не успела выйти замуж за своего возлюбленного, который тоже работает в МАУ.



Екатерина Статник

В село Новая Маячка семья девушки переехала несколько лет назад из Новой Каховки. Сама же Екатерина жила в Киеве. Соседи рассказали, что больше помнят ее маленькой, когда приезжала к бабушке. 21 января девушке должно было исполниться 28 лет.

Мария Микитюк

В селе Старые Кривотулы, что на Ивано-Франковщине, прощаются с молодой стюардессой трагического рейса МАУ – 24-летней Марией Микитюк. Попрощаться с девушкой пришли сотни людей. Даже те, кто лично ее не знал.



Похороны Марии Микитюк

Мария была единственным ребенком в семье. Жила с матерью.

Я с мамой перед тем (трагедией, – 24 канал) говорила, как она гордится, какая это ей помощь, это ее жизнь. Очень тяжело говорить, потому что она одна была у мамы, а мама одна у нее. Мы не знаем, как это переживет его мама. Почему-то Бог забирает самых лучших людей,

– сказала соседка семьи Любовь.

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Игорь Матьков

С 34-летним бортпроводником Игорем Матьковым прощались на Черниговщине. Его похоронили в родном городке Козелец. Вчера до поздней ночи земляки ждали кортеж с телом погибшего. Его встретили живым коридором возле дома, где живут родители Игоря.



Игорь Матьков

Двух пилотов сбитого самолета Владимира Гапоненко и Алексея Наумкина похоронили на Берковецком кладбище в Киеве, рядом с могилами других погибших авиаторов. Других членов экипажа и двух пассажирок похоронили на Киевщине.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Украинский самолет МАУ разбился около Тегерана утром 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся в Киев.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета. Среди них было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

Из-за попытки властей Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.

Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе.

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