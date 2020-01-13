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      Протесты в Тегеране: силовики обстреляли демонстрантов, есть погибшие и раненые – видео

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      Протесты в Тегеране / Getty images

      В Тегеране продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули после признания иранскими властями вины в сбитии украинского самолета МАУ. Вечером 12 января силовики пытались разогнать демонстрантов и начали их обстреливать. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

      Акции протеста в воскресенье проходили в разных городах Ирана. Протестующие скандировали "Смерть диктатору!" и требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

      Важно: В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео

      Однако власть не идет навстречу демонстрантам, а наоборот – пытается подавить митинги. Вечером 12 января в Тегеране правоохранители начали "жестокий и ужасный" разгон. Они применили к протестующим слезоточивый газ, палки и оружие.

      Очевидцы в соцсетях сообщают, что уже есть первая жертва протестов. Также немало активистов были ранены.

      В сети появились жуткие видео разгона протестов в Тегеране. На одном из них видно раненую женщину в крови. Помощь ей оказывают другие протестующие.

       

      На других видео видна толпа протестующих, которая собралась вокруг убитой женщины. По данным очевидцев, его якобы застрелили неподалеку от площади Азади.

      Смотрите видео разгона протестов в Тегеране: 18+

       

      На улицах Тегерана было много крови. Некоторые из демонстрантов также имели оружие.

       

      Что известно о протестах в Иране:

      • Они вспыхнули вечером 11 января на фоне появления информации о сбитии самолета МАУ военными ракетами Ирана.
      • На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она отрицала и длительное время скрывала информацию о катастрофе.
      • Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.
      • За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы и свето-шумовые гранаты.
      • 12 января протесты возобновились в Иране. Люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны.
      • Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Они приносили с собой фото жертв катастрофы самолета МАУ, свечи и цветы.

      Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані
      Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канал

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Иран Полиция Постраждалі Протесты
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