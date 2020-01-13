Протесты в Тегеране: силовики обстреляли демонстрантов, есть погибшие и раненые – видео

В Тегеране продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули после признания иранскими властями вины в сбитии украинского самолета МАУ. Вечером 12 января силовики пытались разогнать демонстрантов и начали их обстреливать. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Акции протеста в воскресенье проходили в разных городах Ирана. Протестующие скандировали "Смерть диктатору!" и требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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Однако власть не идет навстречу демонстрантам, а наоборот – пытается подавить митинги. Вечером 12 января в Тегеране правоохранители начали "жестокий и ужасный" разгон. Они применили к протестующим слезоточивый газ, палки и оружие.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что уже есть первая жертва протестов. Также немало активистов были ранены.

В сети появились жуткие видео разгона протестов в Тегеране. На одном из них видно раненую женщину в крови. Помощь ей оказывают другие протестующие.

شلیک به یک معترض در تقاطع آزادی و استاد معین... pic.twitter.com/O18jvVkaDK — Masoud Biglari (@MasoudBiglari8) January 12, 2020

На других видео видна толпа протестующих, которая собралась вокруг убитой женщины. По данным очевидцев, его якобы застрелили неподалеку от площади Азади.

Смотрите видео разгона протестов в Тегеране: 18+

На улицах Тегерана было много крови. Некоторые из демонстрантов также имели оружие.

Что известно о протестах в Иране:

Они вспыхнули вечером 11 января на фоне появления информации о сбитии самолета МАУ военными ракетами Ирана.

На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она отрицала и длительное время скрывала информацию о катастрофе.

Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.

За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы и свето-шумовые гранаты.

12 января протесты возобновились в Иране. Люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны.

Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Они приносили с собой фото жертв катастрофы самолета МАУ, свечи и цветы.



Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канал