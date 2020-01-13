Протесты в Тегеране: силовики обстреляли демонстрантов, есть погибшие и раненые – видео
В Тегеране продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули после признания иранскими властями вины в сбитии украинского самолета МАУ. Вечером 12 января силовики пытались разогнать демонстрантов и начали их обстреливать. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Акции протеста в воскресенье проходили в разных городах Ирана. Протестующие скандировали "Смерть диктатору!" и требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
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Однако власть не идет навстречу демонстрантам, а наоборот – пытается подавить митинги. Вечером 12 января в Тегеране правоохранители начали "жестокий и ужасный" разгон. Они применили к протестующим слезоточивый газ, палки и оружие.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что уже есть первая жертва протестов. Также немало активистов были ранены.
В сети появились жуткие видео разгона протестов в Тегеране. На одном из них видно раненую женщину в крови. Помощь ей оказывают другие протестующие.
На других видео видна толпа протестующих, которая собралась вокруг убитой женщины. По данным очевидцев, его якобы застрелили неподалеку от площади Азади.
Смотрите видео разгона протестов в Тегеране: 18+
На улицах Тегерана было много крови. Некоторые из демонстрантов также имели оружие.
Что известно о протестах в Иране:
- Они вспыхнули вечером 11 января на фоне появления информации о сбитии самолета МАУ военными ракетами Ирана.
- На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она отрицала и длительное время скрывала информацию о катастрофе.
- Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.
- За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы и свето-шумовые гранаты.
- 12 января протесты возобновились в Иране. Люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны.
- Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Они приносили с собой фото жертв катастрофы самолета МАУ, свечи и цветы.
Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канал
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