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      Протести у Тегерані: силовики обстріляли демонстрантів, є загиблі і поранені – відео

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      Протести у Тегерані / Getty images

      У Тегерані продовжуються масові протести, які спалахнули після визнання іранською владою вини у збитті українського літака МАУ. Ввечері 12 січня силовики намагались розігнати демонстрантів та почали їх обстрілювати. За попередніми даними, одна особа загинула, ще кілька отримали поранення.

      Акції протесту у неділю відбувалися у різних містах Ірану. Протестувальники скандували "Смерть диктатору!" і вимагають відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

      Важливо: В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео

      Проте влада не йде назустріч демонстрантам, а навпаки – намагається придушити мітинги. Надвечір 12 січня у Тегерані правоохоронці почали "жорстокий і жахливий" розгін. Вони застосували до протестувальників сльозогінний газ, палиці та зброю.

      Очевидці у соцмережах повідомляють, що вже є перша жертва протестів. Також чимало активістів були поранені.

      У мережі з'явилися моторошні відео розгону протестів у Тегерані. На одному з них видно поранену жінку у крові. Допомогу їй надають інші протестувальники.

       

      На інших відео видно натовп протестувальників, який зібрався навколо вбитої жінки. За даними очевидців, її нібито застрелили неподалік від площі Азаді. 

      Дивіться відео розгону протестів у Тегерані: 18+

       

      На вулицях Тегерану було багато крові. Дехто з демонстрантів також мав зброю. 

       

      Що відомо про протести в Ірані:

      • Вони спалахнули надвечір 11 січня на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану.
      • На протест вийшли тисячі іранців, вони висловили свою незгоду з діями влади та тим, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.
      • Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.
      • За кілька годин мирний протест переріс у сутички. Проти мітингувальників поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети та світло-шумові гранати.
      • 12 січня протести поновилися в Ірані. Люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни.
      • Серед протестувальників були родичі та друзі загиблих. Вони приносили з собою фото жертв катастрофи літака МАУ, свічки та квіти.

      Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані
      Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Протести в Тегерані Іран Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані Протести Постраждалі Поліція
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