Протести у Тегерані: силовики обстріляли демонстрантів, є загиблі і поранені – відео

У Тегерані продовжуються масові протести, які спалахнули після визнання іранською владою вини у збитті українського літака МАУ. Ввечері 12 січня силовики намагались розігнати демонстрантів та почали їх обстрілювати. За попередніми даними, одна особа загинула, ще кілька отримали поранення.

Акції протесту у неділю відбувалися у різних містах Ірану. Протестувальники скандували "Смерть диктатору!" і вимагають відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

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Проте влада не йде назустріч демонстрантам, а навпаки – намагається придушити мітинги. Надвечір 12 січня у Тегерані правоохоронці почали "жорстокий і жахливий" розгін. Вони застосували до протестувальників сльозогінний газ, палиці та зброю.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що вже є перша жертва протестів. Також чимало активістів були поранені.

У мережі з'явилися моторошні відео розгону протестів у Тегерані. На одному з них видно поранену жінку у крові. Допомогу їй надають інші протестувальники.

شلیک به یک معترض در تقاطع آزادی و استاد معین... pic.twitter.com/O18jvVkaDK — Masoud Biglari (@MasoudBiglari8) January 12, 2020

На інших відео видно натовп протестувальників, який зібрався навколо вбитої жінки. За даними очевидців, її нібито застрелили неподалік від площі Азаді.

Дивіться відео розгону протестів у Тегерані: 18+

На вулицях Тегерану було багато крові. Дехто з демонстрантів також мав зброю.

Що відомо про протести в Ірані:

Вони спалахнули надвечір 11 січня на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану.

На протест вийшли тисячі іранців, вони висловили свою незгоду з діями влади та тим, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.

Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.

За кілька годин мирний протест переріс у сутички. Проти мітингувальників поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети та світло-шумові гранати.

12 січня протести поновилися в Ірані. Люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни.

Серед протестувальників були родичі та друзі загиблих. Вони приносили з собою фото жертв катастрофи літака МАУ, свічки та квіти.



Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 канал