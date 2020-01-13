Протести у Тегерані: силовики обстріляли демонстрантів, є загиблі і поранені – відео
У Тегерані продовжуються масові протести, які спалахнули після визнання іранською владою вини у збитті українського літака МАУ. Ввечері 12 січня силовики намагались розігнати демонстрантів та почали їх обстрілювати. За попередніми даними, одна особа загинула, ще кілька отримали поранення.
Акції протесту у неділю відбувалися у різних містах Ірану. Протестувальники скандували "Смерть диктатору!" і вимагають відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
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Проте влада не йде назустріч демонстрантам, а навпаки – намагається придушити мітинги. Надвечір 12 січня у Тегерані правоохоронці почали "жорстокий і жахливий" розгін. Вони застосували до протестувальників сльозогінний газ, палиці та зброю.
Очевидці у соцмережах повідомляють, що вже є перша жертва протестів. Також чимало активістів були поранені.
У мережі з'явилися моторошні відео розгону протестів у Тегерані. На одному з них видно поранену жінку у крові. Допомогу їй надають інші протестувальники.
На інших відео видно натовп протестувальників, який зібрався навколо вбитої жінки. За даними очевидців, її нібито застрелили неподалік від площі Азаді.
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На вулицях Тегерану було багато крові. Дехто з демонстрантів також мав зброю.
Що відомо про протести в Ірані:
- Вони спалахнули надвечір 11 січня на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану.
- На протест вийшли тисячі іранців, вони висловили свою незгоду з діями влади та тим, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.
- Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.
- За кілька годин мирний протест переріс у сутички. Проти мітингувальників поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети та світло-шумові гранати.
- 12 січня протести поновилися в Ірані. Люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни.
- Серед протестувальників були родичі та друзі загиблих. Вони приносили з собою фото жертв катастрофи літака МАУ, свічки та квіти.
Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 канал