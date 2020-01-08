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      Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

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      Погибшие украинцы в катастрофе самолета МАУ в Иране / Коллаж 24 канала

      В катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране 8 января погибли все 176 человек, находившихся на борту. Среди жертв оказались 11 украинцев: 2 пассажира и 9 членов экипажа. Больше о погибших в авиакатастрофе украинцах – читайте дальше.

      Что известно о погибшем экипаже самолета МАУ Boeing 737

      Главное о катастрофе МАУ в Иране: погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      На борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ работал усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса из Тегерана в Борисполь. На рейс также отобрали одних из самых опытных пилотов, сообщил вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

      Так, в катастрофе погиб командир экипажа Владимир Гапоненко. Он имел 11 тысяч часов налета. Учился в летной академии Национального авиационного университета в Кропивницкому. У мужчины осталось 2 дочери.

      Жена командира экипажа Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится ради детей. О смерти мужа узнала не от представителей МАУ, а из новостей.

      Екатерина Гапоненко добавила, что ее муж был пилотом всю жизнь и не представлял своей жизни без неба. Перед вылетом женщина просила мужа не лететь в Иран, но он сказал, что не может так поступить.

      Володимир Гапоненко жертви авіакатастрофа МАУ Іран фото
      Командир экипажа Гапоненко с дочерьми / Фото с фейсбук-страницы Гапоненко

      Володимир Гапоненко командир екіпажу літака МАУ катастрофа Іран
      Гапоненко с женой и детьми / Фото с фейсбук-страницы

      Читайте также: Полный список погибших пассажиров и членов экипажа самолета МАУ

      Алексей Наумкин – инструктор на самолете, имел 12 тысяч часов налета.

      Олексій Наумкін фото бортпровідник МАУ катастрофа ІранАлексей Наумкин / Фото с фейсбук-страницы Наумкин

      Сергей Хоменко – второй пилот, имел 7 тысяч 600 часов налета.

      Екатерина Статник – 27-летняя бортпроводница. Судя по фото в соцсетях, Новый год она отпраздновала в Киеве. На странице женщины оставляют соболезнования.

      Катерина Статник бортпровідниця МАУ катастрофа Іран фотоСтатник встретила Новый год в Киеве / Фото с инстаграм-страницы Статник

      Катерина Статник бортпровідниця МАУ катастрофа Іран фотоБортпроводница самолета МАУ Статник / Фото с инстаграм-страницы

      бортпровідниця МАУ Статник фото катастрофа літака МАУ ІранБортпроводница самолета МАУ Статник / Фото с инстаграм-страницы

      Мария Микитюк – 24-летняя бортпроводница. По данным телеграмм-канала Nauchan news, она училась в НАУ в 2012-2018 годах.

      Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких положительных и активных людей нужно еще поискать,
      – сообщают в соцсетях.

      В Инстаграме бортпроводница писала, что побывала в 23 странах и выкладывала фото поездок.

      Бортпровідниця МАУ Марія Микитюк фото катастрофа літак ІранБортпроводница МАУ Мария Микитюк / Фото с инстаграм-страницы Микитюк

      Марія Микитюк бортпровідниця МАУ фото
      Мария Микитюк / Фото с инстаграм-страницы

      Марія Микитюк бортпровідниця МАУ фото
      Мария Микитюк / Фото с инстаграм-страницы

      Валерия Овчарук – бортпроводница, родом она из Луганска, жила в Киеве. Публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

      I believe I can fly. I believe I can touch the sky,
      – указано в описании профиля Овчарук в Инстаграме.

      "Работа, я тебя люблю", – подписала свое последнее фото Валерия, под которым оставляют многочисленные соболезнования.

      Валерія Овчарук бортпровідниця МАУ Катастрофа літака ІранБортпроводница МАУ Валерия Овчарук / Фото с инстаграм-страницы Овчарук

      Валерія Овчарук бортпровідниця МАУ Фото катастрофа літак ІранБортпроводница МАУ Валерия Овчарук / Фото с инстаграм-страницы

      Валерія Овчарук МАУ катастрофа літака Іран фотоБортпроводница МАУ Валерия Овчарук / Фото с инстаграм-страницы

      Юлия Сологуб – бортпроводница.

      Игорь Матков – 34-летний бортпроводник, который 10 лет работал в МАУ. Окончил факультет иностранных языков, а перед тем учился в Кировоградском летном училище.

      Родители бортпроводника рассказали, что узнали об авиакатастрофе после звонка дочери и из СМИ.

      "Позвонила дочь из Штатов в 6:15. Сказала, что в Америке сообщили – разбился самолет МАУ. Она спрашивает: куда полетел Игорь? Мы сказали – в Тегеран, утренним рейсом должен был прилететь. И потом на видео нашли падение самолета", – рассказал журналистам 24 канала отец погибшего Валерий Матков.

      У него не было семьи, мы с отцом – его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром – назад. Говорит – я, мама, утром буду,
      – рассказала мать погибшего.

      Денис Лихно – бортпроводник, учился в НАУ в 2012-2018 годах.

      "Денис – отличный парень и хороший друг. Не самый образцовый студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ждет долгая и успешная жизнь", – пишет телеграмм-канал Nauchan news.

      В Инстаграме бортпроводника опубликовано много ярких фото и сообщений о любви. Судя по всему, на некоторых снимках Лихно изображен со своей девушкой

      Денис Лихно бортпровідник МАУ катастрофа літака МАУ Іран фотоБортпроводник МАУ Денис Лихно / Фото с инстаграм-страницы

      Денис Лихно бортпровідник МАУ фотоБортпроводник МАУ Денис Лихно / Фото с инстаграм-страницы

      Что известно о пассажирах

      Елена Малахова – директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс", которая занималась перевозкой грузов. Самолет Ил-76, принадлежащий этой компании, 5 августа 2019 года по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары, когда его разбомбили в ливийском городе Мисурата.

      пасажирка літака МАУ Олена Малахова фото
      Пассажирка самолета МАУ Елена Малахова / Фото Linkedin

      Основные факты об авиакатастрофе украинского самолета в Иране

      • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.
      • Самолет был изготовлен в 2016 году и получен прямо с завода Boeing. Самолет был исправным и последнее техническое обслуживание прошел 6 января 2020.
      • Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы: 2 пассажира и 9 членов экипажа.
      • Жертвы среди иностранцев: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немцев, 3 британцев. Среди погибших канадцев было много студентов, которые возвращались с каникул.
      • 2 человек не сели на этот рейс.
      • Относительно возможных причин катастрофы, то по предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя. Однако точные причины еще предстоит выяснить.
      • Посольство Украины в Иране сначала заявило, что исключает версию теракта или ракетной атаки как причины катастрофы. Однако затем информацию об этом удалили с официального сайта.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Катастрофа Иран Жертвы
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