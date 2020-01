Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

Главное о катастрофе МАУ в Иране: погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

На борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ работал усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса из Тегерана в Борисполь. На рейс также отобрали одних из самых опытных пилотов, сообщил вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

Так, в катастрофе погиб командир экипажа Владимир Гапоненко. Он имел 11 тысяч часов налета. Учился в летной академии Национального авиационного университета в Кропивницкому. У мужчины осталось 2 дочери.

Жена командира экипажа Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится ради детей. О смерти мужа узнала не от представителей МАУ, а из новостей.

Екатерина Гапоненко добавила, что ее муж был пилотом всю жизнь и не представлял своей жизни без неба. Перед вылетом женщина просила мужа не лететь в Иран, но он сказал, что не может так поступить.



Командир экипажа Гапоненко с дочерьми / Фото с фейсбук-страницы Гапоненко



Гапоненко с женой и детьми / Фото с фейсбук-страницы

Алексей Наумкин – инструктор на самолете, имел 12 тысяч часов налета.

Алексей Наумкин / Фото с фейсбук-страницы Наумкин

Сергей Хоменко – второй пилот, имел 7 тысяч 600 часов налета.

Екатерина Статник – 27-летняя бортпроводница. Судя по фото в соцсетях, Новый год она отпраздновала в Киеве. На странице женщины оставляют соболезнования.

Статник встретила Новый год в Киеве / Фото с инстаграм-страницы Статник

Бортпроводница самолета МАУ Статник / Фото с инстаграм-страницы

Бортпроводница самолета МАУ Статник / Фото с инстаграм-страницы

Мария Микитюк – 24-летняя бортпроводница. По данным телеграмм-канала Nauchan news, она училась в НАУ в 2012-2018 годах.

Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких положительных и активных людей нужно еще поискать,

– сообщают в соцсетях.

В Инстаграме бортпроводница писала, что побывала в 23 странах и выкладывала фото поездок.

Бортпроводница МАУ Мария Микитюк / Фото с инстаграм-страницы Микитюк



Мария Микитюк / Фото с инстаграм-страницы



Мария Микитюк / Фото с инстаграм-страницы

Валерия Овчарук – бортпроводница, родом она из Луганска, жила в Киеве. Публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

I believe I can fly. I believe I can touch the sky,

– указано в описании профиля Овчарук в Инстаграме.

"Работа, я тебя люблю", – подписала свое последнее фото Валерия, под которым оставляют многочисленные соболезнования.