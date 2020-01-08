Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

В катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране 8 января погибли все 176 человек, находившихся на борту. Среди жертв оказались 11 украинцев: 2 пассажира и 9 членов экипажа. Больше о погибших в авиакатастрофе украинцах – читайте дальше.

Что известно о погибшем экипаже самолета МАУ Boeing 737

Главное о катастрофе МАУ в Иране: погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

На борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ работал усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса из Тегерана в Борисполь. На рейс также отобрали одних из самых опытных пилотов, сообщил вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

Так, в катастрофе погиб командир экипажа Владимир Гапоненко. Он имел 11 тысяч часов налета. Учился в летной академии Национального авиационного университета в Кропивницкому. У мужчины осталось 2 дочери.

Жена командира экипажа Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится ради детей. О смерти мужа узнала не от представителей МАУ, а из новостей.

Екатерина Гапоненко добавила, что ее муж был пилотом всю жизнь и не представлял своей жизни без неба. Перед вылетом женщина просила мужа не лететь в Иран, но он сказал, что не может так поступить.



Командир экипажа Гапоненко с дочерьми / Фото с фейсбук-страницы Гапоненко



Гапоненко с женой и детьми / Фото с фейсбук-страницы

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Алексей Наумкин – инструктор на самолете, имел 12 тысяч часов налета.

Алексей Наумкин / Фото с фейсбук-страницы Наумкин

Сергей Хоменко – второй пилот, имел 7 тысяч 600 часов налета.

Екатерина Статник – 27-летняя бортпроводница. Судя по фото в соцсетях, Новый год она отпраздновала в Киеве. На странице женщины оставляют соболезнования.

Статник встретила Новый год в Киеве / Фото с инстаграм-страницы Статник

Бортпроводница самолета МАУ Статник / Фото с инстаграм-страницы

Бортпроводница самолета МАУ Статник / Фото с инстаграм-страницы

Мария Микитюк – 24-летняя бортпроводница. По данным телеграмм-канала Nauchan news, она училась в НАУ в 2012-2018 годах.

Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких положительных и активных людей нужно еще поискать,

– сообщают в соцсетях.

В Инстаграме бортпроводница писала, что побывала в 23 странах и выкладывала фото поездок.

Бортпроводница МАУ Мария Микитюк / Фото с инстаграм-страницы Микитюк



Мария Микитюк / Фото с инстаграм-страницы



Мария Микитюк / Фото с инстаграм-страницы

Валерия Овчарук – бортпроводница, родом она из Луганска, жила в Киеве. Публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии. I believe I can fly. I believe I can touch the sky,

– указано в описании профиля Овчарук в Инстаграме. "Работа, я тебя люблю", – подписала свое последнее фото Валерия, под которым оставляют многочисленные соболезнования.

Бортпроводница МАУ Валерия Овчарук / Фото с инстаграм-страницы Овчарук

Бортпроводница МАУ Валерия Овчарук / Фото с инстаграм-страницы

Бортпроводница МАУ Валерия Овчарук / Фото с инстаграм-страницы

Юлия Сологуб – бортпроводница.

Игорь Матков – 34-летний бортпроводник, который 10 лет работал в МАУ. Окончил факультет иностранных языков, а перед тем учился в Кировоградском летном училище.

Родители бортпроводника рассказали, что узнали об авиакатастрофе после звонка дочери и из СМИ.

"Позвонила дочь из Штатов в 6:15. Сказала, что в Америке сообщили – разбился самолет МАУ. Она спрашивает: куда полетел Игорь? Мы сказали – в Тегеран, утренним рейсом должен был прилететь. И потом на видео нашли падение самолета", – рассказал журналистам 24 канала отец погибшего Валерий Матков.

У него не было семьи, мы с отцом – его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром – назад. Говорит – я, мама, утром буду,

– рассказала мать погибшего.

Денис Лихно – бортпроводник, учился в НАУ в 2012-2018 годах.

"Денис – отличный парень и хороший друг. Не самый образцовый студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ждет долгая и успешная жизнь", – пишет телеграмм-канал Nauchan news.

В Инстаграме бортпроводника опубликовано много ярких фото и сообщений о любви. Судя по всему, на некоторых снимках Лихно изображен со своей девушкой

Бортпроводник МАУ Денис Лихно / Фото с инстаграм-страницы

Бортпроводник МАУ Денис Лихно / Фото с инстаграм-страницы

Что известно о пассажирах Елена Малахова – директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс", которая занималась перевозкой грузов. Самолет Ил-76, принадлежащий этой компании, 5 августа 2019 года по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары, когда его разбомбили в ливийском городе Мисурата.



Пассажирка самолета МАУ Елена Малахова / Фото Linkedin

Основные факты об авиакатастрофе украинского самолета в Иране

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.

Самолет был изготовлен в 2016 году и получен прямо с завода Boeing. Самолет был исправным и последнее техническое обслуживание прошел 6 января 2020.

Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа . Среди них были украинцы: 2 пассажира и 9 членов экипажа.

. Среди них были украинцы: 2 пассажира и 9 членов экипажа. Жертвы среди иностранцев: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немцев, 3 британцев. Среди погибших канадцев было много студентов, которые возвращались с каникул.

2 человек не сели на этот рейс.

Относительно возможных причин катастрофы, то по предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя . Однако точные причины еще предстоит выяснить.

. Однако точные причины еще предстоит выяснить. Посольство Украины в Иране сначала заявило, что исключает версию теракта или ракетной атаки как причины катастрофы. Однако затем информацию об этом удалили с официального сайта.

Основные факты о катастрофе украинского самолета в Иране / Инфографика 24 канала