Мы все гордились ею, – воспоминания близких стюардессы Кати Статник, погибшей в авиакатастрофе

Екатерина Статник была одной из бортпроводниц злополучного самолета, разбившегося в далеком Иране. Всего две недели не дожила до своего 28-летнего дня рождения. В том, что произошло, до сих пор не могут поверить в Новой Каховке на Херсонщине, где родилась и выросла девушка.

Она закончила школу 10 лет назад, а учителя признались, что им трудно осознать, что девушки уже нет. О том, что в том самолете была Катя, в ее родной школе узнали из соцсетей.

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"Я в инстаграме подписана на детей и я увидела где-то в 11 часов. Они выставили, что это наша одноклассница. Для меня лично, это был шок", – рассказала заместитель директора школы Лариса Квитка.

Школа №8 специализируется на углубленном изучении иностранных языков. Катя досконально знала английский и французский. Она была одной из лучших выпускниц. И то, что Екатерина пошла именно в авиацию, педагогов не удивило.



Екатерина хорошо знала языки

Мы все гордились ею. Катя достигла успехов и летала не только по Украине,

– добавила Лариса Квитка.

Ирина Корюхина преподавала историю у Екатерины и дружит с семьей девушки. Она рассказала, что ее родители срочно выехали в Киев, куда вызвали родственников всех погибших в крушении. Свою семью Катя создать не успела. Ее семьей были папа с мамой и сестры.



Для Екатерины была важна ее семья

Маму очень часто возила за границу. Она считала, что мама заслуживает того. Последняя поездка была в Израиль. Она могла редко приезжать, потому что у нее такая была профессия, но звонила маме всегда. Она очень любила родителей и дорожила ими,

– вспомнила учительница и друг семьи Ирина Карюхина.

После того, как самолет разбился, СМИ облетела новость, что якобы именно бортпроводница Катя Стадник за мгновение до трагедии успела дозвониться родным и сказать, что самолет обстреляли. Но это оказалось фейком – рассказала по телефону сестра погибшей.

Нет, ничего не говорила. Она просто утром не зашла в Viber. Она всегда маме звонила. Мы все узнали из новостей утром. Потом где-то в обед, в час дня, нам позвонили из МАУ и сказали, что такая беда случилась,

– рассказала сестра погибшей.

Когда можно будет попрощаться с Катей, ее родные и близкие пока не знают даже приблизительно. Впереди – ряд экспертиз, в частности, ДНК. Тела погибших еще в Иране и когда их передадут Украине – неизвестно.

Больше о погибших украинцах смотрите в видео:

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, что потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.

В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой.



Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала