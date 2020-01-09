Ми всі пишалися нею, – спогади близьких стюардеси Каті Статнік, яка загинула в авіакатастрофі

Катерина Статнік була однією із бортпровідниць злощасного літака, який розбився у далекому Ірані. Всього два тижні не дожила до свого 28-річного Дня народження. У те, що сталося, до сих пір не можуть повірити в Новій Каховці на Херсонщині, де народилася і виросла дівчина.

Вона закінчила школу 10 років тому, а вчителі зізналися, що їм важко усвідомити, що дівчини вже нема. Про те, що у тому літаку була Катя, у її рідній школі дізналися із соцмереж.

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"Я в інстаграмі підписана на дітей і я побачила десь об 11 годині. Вони виставили, що це наша однокласниця. Для мене особисто, це був шок", – розповіла заступниця директора школи Лариса Квітка.

Школа №8 спеціалізується на поглибленому вивченні іноземних мов. Катя досконально знала англійську і французьку. Вона була однією з найкращих випускниць. І те, що Катерина пішла саме в авіацію, педагогів не здивувало.



Катерина добре знала мови

Ми всі пишалися нею. Катя досягла успіхів і літала не тільки по Україні,

– додала Лариса Квітка.

Ірина Корюхіна викладала історію в Катерини і дружить з родиною дівчини. Вона розповіла, що її батьки терміново виїхали до Києва, куди викликали родичів всіх загиблих в авіатрощі. Свою сім’ю Катя створити не встигла. Її родиною були тато з мамою і сестри.



Для Катерини була важлива її сім'я

Маму дуже часто возила за кордон. Вона вважала, що мама заслуговує того. Остання поїздка була до Ізраїлю. Вона могла рідко приїжджати, бо у неї така була професія, але дзвонила мамі завжди. Вона дуже любила батьків і дорожила ними,

– згадала вчителька та друг родини Ірина Карюхіна.

Після того, як літак розбився, ЗМІ облетіла новина, що нібито саме бортпровідниця Катя Статнік за мить до трагедії встигла додзвонитися рідним і сказати, що літак обстріляли. Але це виявилося фейком – розповіла телефоном сестра загиблої.

Ні, нічого не говорила. Вона просто вранці не зайшла у Viber. Вона завжди мамі дзвонила. Ми всі дізналися з новин зранку. Потім десь в обід, о першій годині дня, нам зателефонували з МАУ і сказали, що така біда трапилася,

– розповіла сестра загиблої.

Коли можна буде попрощатися з Катею, її рідні і близькі поки що не знають навіть приблизно. Попереду – низка експертиз, зокрема, ДНК. Тіла загиблих ще в Ірані і коли їх передадуть Україні – невідомо.

Більше про загиблих українців дивіться у відео:

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою.



Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу