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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Ми всі пишалися нею, – спогади близьких стюардеси Каті Статнік, яка загинула в авіакатастрофі

      948 Читать новость на русском

      Катерина Статнік була однією із бортпровідниць злощасного літака, який розбився у далекому Ірані. Всього два тижні не дожила до свого 28-річного Дня народження. У те, що сталося, до сих пір не можуть повірити в Новій Каховці на Херсонщині, де народилася і виросла дівчина.

      Вона закінчила школу 10 років тому, а вчителі зізналися, що їм важко усвідомити, що дівчини вже нема. Про те, що у тому літаку була Катя, у її рідній школі дізналися із соцмереж.

      Читати на сайті: Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців

      "Я в інстаграмі підписана на дітей і я побачила десь об 11 годині. Вони виставили, що це наша однокласниця. Для мене особисто, це був шок", – розповіла заступниця директора школи Лариса Квітка.

      Школа №8 спеціалізується на поглибленому вивченні іноземних мов. Катя досконально знала англійську і французьку. Вона була однією з найкращих випускниць. І те, що Катерина пішла саме в авіацію, педагогів не здивувало.

      мау катерина статник
      Катерина добре знала мови

      Ми всі пишалися нею. Катя досягла успіхів і літала не тільки по Україні,
      – додала Лариса Квітка.

      Ірина Корюхіна викладала історію в Катерини і дружить з родиною дівчини. Вона розповіла, що її батьки терміново виїхали до Києва, куди викликали родичів всіх загиблих в авіатрощі. Свою сім’ю Катя створити не встигла. Її родиною були тато з мамою і сестри.

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      Для Катерини була важлива її сім'я

      Маму дуже часто возила за кордон. Вона вважала, що мама заслуговує того. Остання поїздка була до Ізраїлю. Вона могла рідко приїжджати, бо у неї така була професія, але дзвонила мамі завжди. Вона дуже любила батьків і дорожила ними,
      – згадала вчителька та друг родини Ірина Карюхіна.

      Після того, як літак розбився, ЗМІ облетіла новина, що нібито саме бортпровідниця Катя Статнік за мить до трагедії встигла додзвонитися рідним і сказати, що літак обстріляли. Але це виявилося фейком – розповіла телефоном сестра загиблої.

      Ні, нічого не говорила. Вона просто вранці не зайшла у Viber. Вона завжди мамі дзвонила. Ми всі дізналися з новин зранку. Потім десь в обід, о першій годині дня, нам зателефонували з МАУ і сказали, що така біда трапилася,
      – розповіла сестра загиблої.

      Коли можна буде попрощатися з Катею, її рідні і близькі поки що не знають навіть приблизно. Попереду – низка експертиз, зокрема, ДНК. Тіла загиблих ще в Ірані і коли їх передадуть Україні – невідомо.

      Більше про загиблих українців дивіться у відео:

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
      • У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою.

      мау причини трагедії
      Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилося ще одне відео падіння літака
      сьогодні
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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України МАУ Новини Херсона
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