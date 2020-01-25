Погибшая в аварии МАУ украинка руководила фирмой, что могла незаконно поставлять оружие в Ливию
Погибшая в катастрофе самолета МАУ в Иране украинка Елена Малахова была директором компании "Скайавиатранс". Эта компания может быть причастна к незаконным поставкам оружия в Ливию в обход запрета ООН.
Компания "Скайавиатранс" связана с двумя другими, которые фигурировали в отчетах ООН о тайной поставке оружия в Ливию. В частности, Малахова также – совладелица фирмы Volaris Business, офис которой находится в Эдинбурге, пишет CNN.
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Один из самолетов "Скайавиатранса" грузовой Ил-76ТД был уничтожен в Ливии во время обстрела в августе 2019 года. По данным МИД Украины, самолет транспортировал гуманитарный груз. Однако ливийский генерал Халифа Хафтар заявлял, что самолет доставлял военную технику для правительства национального согласия, которое поддерживает ООН.
Сбитый в Ливии самолет "Скайавиатранса" / Фото с отчета ООН
В отчете ООН за декабрь 2019 года эксперты исследовали атаку на этот самолет. Выяснилось, что слишком низкая полезная нагрузка такого самолета и непонятные данные в документации могут свидетельствовать о том, что на авиасудне перевозили тайное военное оборудование большого размера, но малой массы. Это могли быть фюзеляж или крылья беспилотников.
Представители ливийского Красного полумесяца заявили, что не сотрудничали с этими компаниями. Экс-менеджер "Скайавиатранса" из наземного обслуживания Максим Приходько отметил, что компания имеет право на перевозку опасных грузов, однако отказался комментировать отчет ООН.
По данным Flightradar, Ил-76ТД в период с мая по август 2019 года совершил более 30 перелетов между Украиной, Турцией и Ливией. До этого самолет летал между ОАЭ и Йеменом, где также идет война.
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Что известно о крушении самолета МАУ в Иране
- 8 декабря самолет МАУ был сбит иранской ракетой вблизи Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся в Киев, но после ракетного удара загорелся, упал и взорвался.
- Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
- Иран сначала убеждал, что причина катастрофы – технические проблемы самолета. Впоследствии страна официально признала, что иранские военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.
- Ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Командующий КСИР извинился за содеянное. Свои извинения произносил и президент Ирана, одновременно выражая поддержку КСИР и военным.
- 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников трагедии с самолетом МАУ.
- Украина выплатила по 200 тысяч гривен родным погибших в катастрофе украинцев.
- 19 января тела погибших украинцев передали на Родину.
Главные факты о сбитии самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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