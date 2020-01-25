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      Погибшая в аварии МАУ украинка руководила фирмой, что могла незаконно поставлять оружие в Ливию

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      Погибшая в катастрофе самолета МАУ Елена Малахова / Фото из соцсетей Малаховой

      Погибшая в катастрофе самолета МАУ в Иране украинка Елена Малахова была директором компании "Скайавиатранс". Эта компания может быть причастна к незаконным поставкам оружия в Ливию в обход запрета ООН.

      Компания "Скайавиатранс" связана с двумя другими, которые фигурировали в отчетах ООН о тайной поставке оружия в Ливию. В частности, Малахова также – совладелица фирмы Volaris Business, офис которой находится в Эдинбурге, пишет CNN.

      Читайте также: Иранцы сбили самолет МАУ умышленно, а версия о человеческом факторе – прикрытие

      Один из самолетов "Скайавиатранса" грузовой Ил-76ТД был уничтожен в Ливии во время обстрела в августе 2019 года. По данным МИД Украины, самолет транспортировал гуманитарный груз. Однако ливийский генерал Халифа Хафтар заявлял, что самолет доставлял военную технику для правительства национального согласия, которое поддерживает ООН.

      Збитий літак Скайавіатранс Лівія 2019 фото катастрофи
      Сбитый в Ливии самолет "Скайавиатранса" / Фото с отчета ООН

      В отчете ООН за декабрь 2019 года эксперты исследовали атаку на этот самолет. Выяснилось, что слишком низкая полезная нагрузка такого самолета и непонятные данные в документации могут свидетельствовать о том, что на авиасудне перевозили тайное военное оборудование большого размера, но малой массы. Это могли быть фюзеляж или крылья беспилотников.

      Представители ливийского Красного полумесяца заявили, что не сотрудничали с этими компаниями. Экс-менеджер "Скайавиатранса" из наземного обслуживания Максим Приходько отметил, что компания имеет право на перевозку опасных грузов, однако отказался комментировать отчет ООН.

      По данным Flightradar, Ил-76ТД в период с мая по август 2019 года совершил более 30 перелетов между Украиной, Турцией и Ливией. До этого самолет летал между ОАЭ и Йеменом, где также идет война.

      К теме: Виновный в сбитии самолета МАУ находится в тюрьме, – МИД Ирана

      Что известно о крушении самолета МАУ в Иране

      • 8 декабря самолет МАУ был сбит иранской ракетой вблизи Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся в Киев, но после ракетного удара загорелся, упал и взорвался.
      • Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
      • Иран сначала убеждал, что причина катастрофы – технические проблемы самолета. Впоследствии страна официально признала, что иранские военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.
      • Ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Командующий КСИР извинился за содеянное. Свои извинения произносил и президент Ирана, одновременно выражая поддержку КСИР и военным.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников трагедии с самолетом МАУ.
      • Украина выплатила по 200 тысяч гривен родным погибших в катастрофе украинцев.
      • 19 января тела погибших украинцев передали на Родину.

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      Главные факты о сбитии самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оружие Иран ООН Ливия Катастрофа авиация Жертвы Расследования Авиакатастрофа МАУ в Иране
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