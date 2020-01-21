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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Авиакатастрофа МАУ: какую компенсацию выплатит Иран и от чего будет зависеть ее размер

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      В Украину прибыл министр инфраструктуры и дорог Ирана. Его главная задача – официально извиниться и признать сбитие самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Однако открытым остается вопрос компенсаций семьям жертв авиакатастрофы. Какие выплаты могут получить семьи погибших и от чего будет зависеть их размер – читайте дальше.

      Выплатит ли Иран компенсацию

      Ранее Иран уже признал, что именно его ракеты сбили пассажирский самолет, ошибочно приняв “Боинг” за вражеский объект. А официальная причина, по определению властей Ирана, звучит как человеческий фактор.

      Важно! Черные ящики сбитого МАУ: Иран обратился за помощью

      Представители США и Канады также считают, что самолет сбили случайно. И Украина настаивает на полном признании вины.

      Это наш самолет! Это наши люди! Это наши погибшие! Мы должны иметь точно доказанное расследование, для этого нам нужны факты. Наша генпрокуратура уже обратилась с запросом о совместном расследовании уголовного дела. В Украине это дело уже возбуждено,
      – подчеркнул министр иностранных дел Вадим Пристайко.

      Следствие продолжается. Говорится об ответственности за умышленное убийство людей и уничтожение самолета. Премьер-министр Алексей Гончарук уже заявлял, что семьи пострадавших получат от Кабмина по 200 тысяч гривен. Также он добавил, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы используя все доступные в международном плане методы добиться компенсации от Иранской стороны.

      Как будут происходить начисления и от чего зависит сумма

      Иран заявил, что выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы. Правда, точная сумма пока не известна. Как отметили украинские юристы, выплаты должны проходить в два этапа:

      • Родные получат деньги от страховой.
      • Виновник гибели должен компенсировать убытки.

      Авиационный юрист Андрей Гук сказал, если Иран будет убеждать, что сбитие самолета было ошибкой, сумма компенсации будет минимальной.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані
      Авиакатастрофа МАУ в Иране

      Юристы считают, что дело о сбитии пассажирского “Боинга” МАУ, не имеет отношения к Европейскому суду по правам человека. А для Международного суда ООН оно не подсудимое, ибо это не спор между государствами. Поэтому единственный выход – иранские суды.

      По международному законодательству страна, на территории которой произошла катастрофа, может проводить расследования как захочет, с кем захочет и сколько захочет. Иран взял на себя полную политическую ответственность за катастрофу, поэтому судов, скорее всего, не будет,
      – предположил эксперт-международник Илья Куса.

      Мировая практика выплаты компенсации

      Вопрос выплаты компенсаций регулируется Монреальской конвенцией, которую Иран, правда, не ратифицировал. Конвенция предусматривает безусловную ответственность авиакомпании, независимо от того виновата она или нет. Поэтому МАУ вынуждена будет выплатить компенсации семьям пассажиров, а потом сможет требовать денег от Ирана. А вот члены экипажа конвенцией не защищены.

      В отличие от пассажиров, которые получат от авиакомпании по конвенции и украинским правилам примерно 525 тысяч гривен, экипаж защищен меньше и получит лишь 300 тысяч,
      – подытожил юрист Андрей Гук.

      В Кабмине подтвердили, что МАУ выплатит компенсации семьям погибших, правда, в самой авиакомпании этот вопрос не комментируют. Сейчас главное – установить степень вины Ирана и добиться выплат.

      Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?
      Утром 8 января украинский самолет авиакомпании МАУ упал через несколько минут после взлета. Погибли в 176 человек, которые были на борту, в частности, 9 членов экипажа. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани попросил прощения у украинцев за катастрофу и пообещал наказать виновных. Офис Генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Расследования Новости Украины Жертвы Катастрофа Вадим Пристайко Законодательство Алексей Гончарук Судьи Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Деньги МАУ
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