Авіакатастрофа МАУ: яку компенсацію виплатить Іран та від чого залежатиме її розмір

В Україну прибув міністр інфраструктури та доріг Ірану. Його головне завдання – офіційно перепросити та визнати збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Однак відкритим залишається питання компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи. Які виплати можуть отримати родини загиблих та від чого залежатиме їх розмір – читайте далі.

Чи виплатить Іран компенсацію

Раніше Іран вже визнав, що саме його ракети збили пасажирський літак, помилково сприйнявши "Боїнг" за ворожий об'єкт. А офіційна причина, за визначенням влади Ірану, звучить як людський фактор.

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Представники США та Канади також вважають, що літак збили випадково. Та Україна наполягає на цілковитому визнанні провини.

Це наш літак! Це наші люди! Це наші загиблі! Ми маємо мати точно доведене розслідування, для цього нам потрібні факти. Наша генпрокуратура вже звернулася із запитом про спільне розслідування кримінальної справи. В Україні ця справа вже порушена,

– наголосив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Наразі слідство триває. Йдеться про відповідальність за умисне вбивство людей та знищення літака. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вже заявляв, що сім'ї постраждалих отримають від Кабміну по 200 тисяч гривень. Також він додав, що українські дипломати працюють над тим, щоб використовуючи всі доступні в міжнародному плані методи домогтися компенсації від Іранської сторони.

Які відбуватимуться нарахування та від чого залежить сума

Іран заявив, що виплатить компенсації родинам жертв авіакатастрофи. Щоправда, точна сума наразі не відома. Як зазначили українські юристи, виплати мають проходити у два етапи:

Рідні отримають гроші від страхової.

Винуватець загибелі повинен компенсувати збитки.

Авіаційний юрист Андрій Гук сказав, якщо Іран переконуватиме, що збиття літака було помилкою, сума компенсації буде мінімальною.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані

Юристи вважають, що справа про збиття пасажирський "Боїнга" МАУ, не має відношення до Європейського суду з прав людини. А для Міжнародного суду ООН вона не підсудна, бо це не суперечка між державами. Тож єдиний вихід – іранські суди.

За міжнародним законодавством країна, на території якої сталася катастрофа, може проводити розслідування як захоче, з ким захоче і скільки захоче. Іран взяв на себе повну політичну відповідальність за катастрофу, тому судів, швидше за все, не буде,

– припустив експерт-міжнародник Ілля Куса.

Світова практика виплати компенсації

Питання виплати компенсацій регулюється Монреальською конвенцією, яку Іран, щоправда, не ратифікував. Конвенція передбачає безумовну відповідальність авіакомпанії, незалежно від того винна вона чи ні. Тож МАУ змушена буде виплатити компенсації сім’ям пасажирів, а потім зможе вимагати грошей від Ірану. А от члени екіпажу конвенцією не захищені.

На відміну від пасажирів, які отримають від авіакомпанії за конвенцією й українськими правилами приблизно 525 тисяч гривень, екіпаж захищений менше й отримає лише 300 тисяч,

– підсумував юрист Андрій Гук.

У Кабміні підтвердили, що МАУ виплатить компенсації сім’ям загиблих, щоправда, у самій авіакомпанії це питання не коментують. Наразі головне – встановити ступінь провини Ірану і домогтися виплат.

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані?Зранку 8 січня український літак авіакомпанії МАУ впав через декілька хвилин після злету. Загинули у 176 людей, які були на борту, зокрема, 9 членів екіпажу. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва.



Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне / Інфографіка 24 каналу