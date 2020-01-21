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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Чорні скриньки збитого МАУ: Іран звернувся по допомогу

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      Іран запросив у США і Франції обладнання для розшифровки чорних ящиків / Getty images

      Іран не має технологій, які необхідні для розшифрування чорних скриньок збитого літака МАУ над Тегераном. Тому країна надіслала запити у США та Францію.

      Іран просить спеціальне обладнання у Сполучених Штатів та Франції, про це повідомляє видання Al Arabiya.

      Знайте більше: Чому Іран не віддає чорні скриньки і чи варто чекати на долю MH17: експерт про катастрофу МАУ

      В Організації цивільної авіації Ірану наголошують, що Тегеран не має можливості самостійно розшифрувати інформацію з чорних скриньок, встановлених на моделях лайнера Boeing 737. Наразі США і Франція не дали відповідь іранській владі.

      Основне про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      Вранці 8 січня літак Boeing 737-800NG авіакомпанії МАУ летів з Тегерана до Києва. Невдовзі після літак розбився, тому що в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.

      Загинули усі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).


      Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне / Інфографіка 24 каналу

      Чому Іран не віддає чорні скриньки Україні

      Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша сильно пошкоджена. 

      Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва

      Згодом в Ірані заявили, що все ж віддадуть Україні чорні скриньки на прохання української влади. Згодом це заперечили і пояснили, що наразі немає офіційного рішення про те, аби віддати ці скриньки за кордон. Голова комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар заявив, що Іран все ж таки спробує розшифрувати їх самостійно. Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини Франції Новини США Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ
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