Чорні скриньки збитого МАУ: Іран звернувся по допомогу

Іран не має технологій, які необхідні для розшифрування чорних скриньок збитого літака МАУ над Тегераном. Тому країна надіслала запити у США та Францію.

Іран просить спеціальне обладнання у Сполучених Штатів та Франції, про це повідомляє видання Al Arabiya.

Знайте більше: Чому Іран не віддає чорні скриньки і чи варто чекати на долю MH17: експерт про катастрофу МАУ

В Організації цивільної авіації Ірану наголошують, що Тегеран не має можливості самостійно розшифрувати інформацію з чорних скриньок, встановлених на моделях лайнера Boeing 737. Наразі США і Франція не дали відповідь іранській владі.

Основне про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Вранці 8 січня літак Boeing 737-800NG авіакомпанії МАУ летів з Тегерана до Києва. Невдовзі після літак розбився, тому що в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.

Загинули усі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести. 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

16 січня ідентифікація 11 тіл загиблих українців завершилася. Їх повернули в Україну 19 січня, тоді ж пройшло прощання з жертвами трагедії б ільшість загиблих поховають на Київщині.



Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне / Інфографіка 24 каналу

Чому Іран не віддає чорні скриньки Україні

Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша сильно пошкоджена.

Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва.

Згодом в Ірані заявили, що все ж віддадуть Україні чорні скриньки на прохання української влади. Згодом це заперечили і пояснили, що наразі немає офіційного рішення про те, аби віддати ці скриньки за кордон. Голова комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар заявив, що Іран все ж таки спробує розшифрувати їх самостійно. Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня