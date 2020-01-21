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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Черные ящики сбитого МАУ: Иран обратился за помощью

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      Иран пригласил в США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков / Getty images

      Иран не имеет технологий, которые необходимы для расшифровки черных ящиков сбитого самолета МАУ над Тегераном. Поэтому страна прислала запросы в США и Францию.

      Иран просит специальное оборудование у Соединенных Штатов и Франции, об этом сообщает издание Al Arabiya.

      Знайте больше: Почему Иран не отдает черные ящики и стоит ли ожидать судьбы MH17: эксперт о катастрофе МАУ

      В Организации гражданской авиации Ирана подчеркивают, что Тегеран не имеет возможности самостоятельно расшифровать информацию с "черных ящиков", установленных на моделях лайнера Boeing 737. Сейчас США и Франция не дали ответ иранской власти.

      Основное об авиакатастрофе МАУ в Иране

      Утром 8 января самолет Boeing 737-800NG авиакомпании МАУ летел из Тегерана в Киев. Вскоре самолет разбился, потому что в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

      Погибли все 176 человек, находившихся в самолете, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажиров).


      Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / инфографика 24 канала

      Почему Иран не отдает черные ящики Украине

      Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – примерно в обед. Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой сильно поврежден.

      Офис Генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству.

      В Иране заявили, что все же отдадут Украине "черные ящики" по просьбе украинской власти. Впоследствии это опровергли и объяснили, что пока нет официального решения о том, чтобы отдать эти ящики за границу. Председатель комиссии по расследованию авиационных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран все же попытается расшифровать их самостоятельно. Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Франции Новости США Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ
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