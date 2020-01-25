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      Виновный в сбитии самолета МАУ находится в тюрьме, – МИД Ирана

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      Виновник катастрофы самолета МАУ в Иране находится в тюрьме / Getty Images

      Военный, виновный в сбитии самолета МАУ вблизи Тегерана, сейчас находится в тюрьме. Именно его ошибка привела к катастрофе, в результате которой 8 января погибли 176 невинных пассажиров.

      О заключении виновника трагедии рассказал глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает местное издание Isna.

      К теме: Зеленский рассказал, почему сразу не мог заявить о сбитии самолета МАУ в Иране

      Иранский военный, ошибка которого привела к катастрофе украинского самолета, находится в тюрьме,
      – подчеркнул Зариф.

      Заметим, вероятный виновник катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном был арестован еще 14 января.

      Зариф также рассказал, что правительство Ирана долго принимал решение о взятии ответственности за сбитие самолета МАУ, потому что это была "сложная ситуация в очень сложное время". Сам он узнал об истинной причине катастрофы только через два дня.

      "Это было тогда, когда высшие должностные лица иранских военных пришли к окончательному выводу, что самолет сбили из-за человеческой ошибки. Как только этот вывод сообщили лидеру революции, он потребовал обнародовать его", – сказал он.

      Дипломат также напомнил, что Иран пригласил Украину и компанию Boeing принять участие в расследовании причин катастрофы.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после кататсрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

      катастрофа літака мау в ірані
      Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Тюрьма Расследования Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Новости политики
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