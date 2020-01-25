Винний у збитті літака МАУ перебуває у в'язниці, – МЗС Ірану

Військовий, який є винним у збитті літака МАУ поблизу Тегерана, зараз перебуває у в'язниці. Саме його помилка призвела до катастрофи, внаслідок якої 8 січня загинули 176 невинних пасажирів.

Про ув'язнення винуватця трагедії розповів очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає місцеве видання Isna.

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Іранський військовий, помилка якого призвела до катастрофи українського літака, перебуває у в'язниці,

– наголосив Заріф.

Зауважимо, ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном заарештували ще 14 січня.

Заріф також розповів, що уряд Ірану довго приймав рішення про взяття відповідальності за збиття літака МАУ, бо це була "складна ситуація в дуже складний час". Сам він дізнався про справжню причину катастрофи лише через два дні.

"Це було тоді, коли вищі посадові особи іранських військових дійшли остаточного висновку, що літак збили через людську помилку. Як тільки цей висновок повідомили лідеру революції, він поставив вимогу оприлюднити його", – сказав він.

Дипломат також нагадав, що Іран запросив Україну та компанію Boeing взяти участь у розслідуванні причин катастрофи.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їх рідних містах.



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