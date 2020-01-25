12:22
25 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гітлера. Заміна для Собчак
      Вєсті Кремля
      22:46, 24 січня
      Вєсті.UA: Сердючка керуватиме Укрзалізницею? "Тупий і ще тупіший" у Раді
      Вєсті.UA
      19:39, 24 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини політики
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Винний у збитті літака МАУ перебуває у в'язниці, – МЗС Ірану

      105 Читать новость на русском
      Винуватець катастрофи літака МАУ в Ірані перебуває у в'язниці / Getty Images

      Військовий, який є винним у збитті літака МАУ поблизу Тегерана, зараз перебуває у в'язниці. Саме його помилка призвела до катастрофи, внаслідок якої 8 січня загинули 176 невинних пасажирів.

      Про ув'язнення винуватця трагедії розповів очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає місцеве видання Isna.

      До теми: Зеленський розповів, чому одразу не міг заявити про збиття літака МАУ в Ірані

      Іранський військовий, помилка якого призвела до катастрофи українського літака, перебуває у в'язниці,
      – наголосив Заріф.

      Зауважимо, ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном заарештували ще 14 січня.

      Заріф також розповів, що уряд Ірану довго приймав рішення про взяття відповідальності за збиття літака МАУ, бо це була "складна ситуація в дуже складний час". Сам він дізнався про справжню причину катастрофи лише через два дні.

      "Це було тоді, коли вищі посадові особи іранських військових дійшли остаточного висновку, що літак збили через людську помилку. Як тільки цей висновок повідомили лідеру революції, він поставив вимогу оприлюднити його", – сказав він.

      Дипломат також нагадав, що Іран запросив Україну та компанію Boeing взяти участь у розслідуванні причин катастрофи.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їх рідних містах.

      катастрофа літака мау в ірані
      Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      Тетянин день: привітання у прозі та віршах
      сьогодні
      29621
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран Розслідування В'язниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Досвід Ізраїлю, як розвинутої інноваційної економіки
      Блоги 46
      сьогодні , 10:05 Володимиру Зеленському 42: біографія президента України
      37279
      23 січня , 13:56 У головному покерному онлайн-турнірі січня розіграють 1 000 000 гривень
      404
      24 січня , 09:00 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      527
      сьогодні , 08:40 Україна – рідкісна країна, де відбуваються серйозні реформи, – Financial Times
      Блоги 714
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук