Зеленський розповів, чому одразу не міг заявити про збиття літака МАУ в Ірані

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на другий день після авіакатастрофи МАУ в Ірані знав про те, що український літак збили. Проте глава держави не міг одразу публічно заявити про це, бо потрібні були конкретні докази.

Зеленський в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу" розповів, що спершу про версію збиття літака сказав родичам загиблих в катастрофі українців.

Важливо: Іран оприлюднив другий звіт про причини авіакатастрофи з літаком МАУ: основні висновки

Я не міг в публічному полі говорити: "Нас збили". Але я приїхав до них (до родичів загиблих, – 24 канал) і сказав: "Крім співчуття і так далі, я приїхав до вас з важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на 100% відсотків не технічна помилка, не помилка ваших рідних і не помилка нашого професійного екіпажу",

– наголосив президент.

За словами Зеленського, він вже наступного дня після падіння літака знав, що його збили іранські військові. Тому перші дні після катастрофи Україна, Велика Британія, Канада та США тиснули на Іран, аби той визнав свою провину.

"Я вважаю, що ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, і вони визнали, що це була не технічна поломка або помилка нашого екіпажу і літака МАУ. Ми змогли добитися того, що іранська сторона на рівні президента і на всіх дипломатичних рівнях визнала, що український літак був збитий їх ракетою", – сказав Зеленський.

Вирішальну роль у зізнанні відіграли українські спеціалісти, які вилетіли на місце аварії для розслідування. Саме вони з'ясували причину падіння лайнера.

До теми: Іран не поверне чорні скриньки з літака МАУ

Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані:

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Лише через три дні, 11 січня, Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їх рідних містах.



Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу