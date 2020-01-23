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      Чи передасть Іран Україні чорні скриньки: відомі умови

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      Іран пояснив, коли передасть чорні скриньки Україні / GettyImages

      Іранська делегація після візиту в Україну доповіть про результати зустрічі. Тільки тоді Іран ухвалить остаточне рішення щодо подальшої роботи з чорними скриньками літака МАУ, збитого поблизу Тегерана.

      Таку заяву зробив спецпредставник президента Ірану Мохаммад Есламі під час зустрічі із секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Інформацію оприлюднили у фейсбуці РНБО.

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      На зустрічі Данілов наголосив на особливій важливості питання отримання Україною чорних скриньок. У відповідь іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення ухвалять після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну.

      Секретар РНБО наголосив, що Україна технічно готова забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження чорних скриньок.

      Що відомо про візит іранської делегації в Україну

      • У рамках розслідування катастрофи українського літака МАУ 21 січня до Києва прибули представники Організації цивільної авіації (САО) Ірану. Делегацію очолив уповноважений з розслідування. До роботи експертної групи долучилися експерти Канади та Франції.
      • 22 січня фахівці ознайомилися з технічними можливостями зчитування інформації з чорних скриньок України. Зокрема, у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та підприємстві "Дискові системи".
      • Тоді ж Олексій Данілов провів зустріч з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді. На якій обговорювалося питання подальшої взаємодії України та Ірану щодо розслідування трагедії.

      Зверніть увагу: Влада Ірану: небо над країною – одне з найбезпечніших у світі

      Про можливість повернення Україні чорних скриньок

      • Вадим Пристайко заявляв, що Іран передасть Україні чорні скриньки, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.
      • 18 січня глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар заявив, що чорні скриньки таки передадуть Україні.
      • А вже 22 січня міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив, що чорні скриньки повинні залишитися в Ірані. Адже є основними об’єктами для розслідування.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак, що прямував до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). 

      Через 3 дні після трагедії влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. 16 січня завершили ідентифікувати тіла 11 загиблих українців, 19 січня їх доправили до України.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: РНБО Олексій Данілов Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України
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