Влада Ірану: небо над країною – одне з найбезпечніших у світі

В Ірані запевняють, що що літати над країною безпечно. Незважаючи на те, що багато авіакомпаній відмовилися від польотів на Іраном після трагедії літака МАУ.

Про те, що жодних загроз для літаків на території Ірану немає, повідомив міністр доріг та міського розвитку країни Мохаммад Есламі, пише Mehr.

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Наразі існує повна безпека в іранському небі для міжнародних рейсів, і це завжди було відомо у світі. Цей чинник повної безпеки не ставиться під сумнів,

– заявив Есламі.

Міністр додав, що повітряний простір над країною є одним із найбезпечніших у світі. Хоча кілька великих авіакомпаній й переадресували або скасували рейси в регіоні. Однак є Qatar Airways, Emirates та кілька інших регіональних авіакомпаній, які все ще літають в Іран.

Що відомо про заборону польотів над Іраном

Раніше Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) звернулося до європейських авіаліній з проханням уникати повітряного простору Ірану. Таке рішення прийняли після авіакатастрофи МАУ поблизу Тегерана.

Крім того, авіаперевізники Lufthansa, KLM та Air France тимчасово зупинили усі польоти над територією Ірану та Іраку. А компанії Emirates та Flydubai скасували рейси до Багдада.

США також заборонили американським авіакомпаніям літати над Іраном та Іраком. Сталося це після ракетної атаки на військову базу США в Іраку.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані? Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).



Через 3 дні після трагедії влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.



16 січня завершили ідентифікувати тіла 11 загиблих українців, 19 січня їх доправили до України. Останніми днями гостро стоїть питання передачі чорних скриньок для декодування до України. Іран заявив, що не віддаватиме їх Україні.