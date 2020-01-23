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      Власти Ирана: небо над страной – одно из самых безопасных в мире

      21 Читати новину українською
      Власть Ирана утверждает, что летать над страной безопасно / airinme.com

      В Иране уверяют, что летать над страной безопасно. Несмотря на то, что многие авиакомпании отказались от полетов на Ираном после трагедии самолета МАУ.

      О том, что никаких угроз для самолетов на территории Ирана нет, сообщил министр дорог и городского развития страны Мохаммад Эслами, пишет Mehr.

      Читайте также: Иран не вернет черные ящики с самолета МАУ

      Сейчас существует полная безопасность в иранском небе для международных рейсов, и это всегда было известно в мире. Этот фактор полной безопасности не ставится под сомнение,
      – заявил Эслами.

      Министр добавил, что воздушное пространство над страной является одним из самых безопасных в мире. Хотя несколько крупных авиакомпаний и переадресовали или отменили рейсы в регионе. Однако есть Qatar Airways, Emirates и несколько других региональных авиакомпаний, которые все еще летают в Иран.

      Что известно о запрете полетов над Ираном

      • Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) обратилось к европейским авиалиниям с просьбой избегать воздушного пространства Ирана. Такое решение приняли после авиакатастрофы МАУ вблизи Тегерана.
      • Кроме того, авиаперевозчики Lufthansa, KLM и Air France временно остановили все полеты над территорией Ирана и Ирака. А компании Emirates и Flydubai отменили рейсы в Багдад.
      • США также запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном и Ираком. Произошло это после ракетной атаки на военную базу США в Ираке.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

      Через 3 дня после трагедии власть Ирана признала, что "случайно" сбила самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.

      16 января завершили идентифицировать тела 11 погибших украинцев, 19 января были доставлены в Украину. В последние дни остро стоит вопрос передачи черных ящиков для декодирования в Украину. Иран заявил, что не будет отдавать их Украине.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики авиация Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ
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