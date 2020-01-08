Закрытое небо над Ираном и Ираком: США перестали там летать еще до трагедии с самолетом МАУ

Соединенные Штаты запретили своим авиакомпаниям летать почти над всем Ближним Востоком после ночных атак со стороны Ирана, но в то же время там упал украинский авиалайнер. Собрали об этом все, что сейчас известно.

"Ночная месть": Иран атаковал американские базы

Ночью Иран нанес удар баллистическими ракетами по базам, где находятся американские войска – одна это авиабаза "Айн Аль-Асад" в западной провинции Анбар. Вторая – в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Там расположены, в частности, оперативники ЦРУ. Тегеран назвал это "Операция Сулеймани" в память об убитом американским дроном командующего Корпуса стражей исламской революции Касима Сулеймани. Али Хаменеи, который и издал приказ об атаке, отметил, что главная цель "мести" – избавить регион от американского присутствия.

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Известного командующего не похоронили, пока ракеты не упали базы. При этом, Иран отметил, что с этим "официальные" атаки закончены. Впрочем, нападения со стороны подконтрольных Ирану прокси-сил в регионе могут продолжаться. Иран заявил, что если США ответит на это нападение, то удар будет еще сильнее, включая возможную атаку на Израиль со стороны Ливана и про-иранской группировки "Хезболла". Никто из американских граждан не пострадал, насколько сейчас известно, потому бойцов на этих базах заранее предупредили об атаке.

Что такое "закрытое небо"?США запретили всем своим авиакомпаниям осуществлять полеты над такими территориями: Ирак, Иран, Персидский Залив, Оманский залив, а также над водами непосредственно между Ираном и Саудовской Аравией. Федеральная Авиационная Администрация (более известная как FAA) в заявлении объяснила, что решение было принято из-за "повышенной военной активности и политических обстоятельств на Ближнем Востоке, которые представляют явный риск для американской гражданской авиации". Со стороны ООН проводится постоянный мониторинг воздушного пространства между Ираком и Ираном, которое является одним из магистральных для многих в мире авиации. Ожидается телевизионное обращение президента США Дональда Трампа по поводу этой ситуации.

И хотя самолеты других авиакомпаний, не подпадают под действие запрета со стороны FAA и могут продолжать курсировать над Ираком и Ираном, обычно FAA является неким "всемирным регулятором" в области пассажирских авиаперевозок. Например, это предписание уже выполняют в сингапурских авиалиниях и нескольких других. Сейчас над Ираном заметен разве что местный трафик в направлении на Ближний Восток. Была создана международная команда, чтобы помогать авиалиниям менять маршруты. Международная Ассоциация Воздушного Транспорта тоже выпустила заявление, в котором предупредила о рисках для судов в настоящее время.

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Еще до обострения отношений между Ираном, Ираком и США, Федеральная Администрация уже запретила самолетам летать над Ираком ниже 7,9 км из-за угрозы случайного или сознательного уничтожения. Это произошло после сбивания иранцами американского стелс-дрона летом прошлого года. Безопасность полетов над потенциальными (или реальными) зонами боевых действий стала на первое место после катастрофы борта MH-17 над Донбассом в 2014 году. Тогда погибли 298 человек, ракета была запущена с установки "Бук" пророссийскими сепаратистами, которые сначала подумали, что это был боевой самолет ВВС Украина.

Случайная жертва или техническая неисправность: авария самолета МАУ в Иране

Украинский же самолет стал опять центром внимания – Боинг 737-800 NG авиакомпании МАУ, построенный в 2016 году, то есть совсем новый, успешно проверенный 6-го января. Такая модификация легендарного "Боинга" известна и довольно популярна в мире. Рейс PS752, следовавший из Тегерана в Киев, упал почти сразу после взлета. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. "Черные ящики" уже были найдены.

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Сейчас в МИД Украины говорят, что версии трагедии могут быть совершенно разными и точная причина еще устанавливается. А до этого все предположения и спекуляции не являются официальными. Заявление на сайте посольства США в Иране было изменено относительно того, рассматривается ли версия теракта/ракетной атаки. На борту находилось 11 украинцев, большинство пассажиров составляли канадские студенты. В общем, есть погибшие из восьми стран мира.

МАУ остановили все полеты своего флота в Тегеран на неопределенный срок, Иран пообещал провести расследование. Скорее всего, самолет вылетел уже после "закрытия неба" со стороны FAA, но, подчеркнем еще раз, это касалось в большей степени только американских рейсов. Иран известен как место нескольких крупных авиакатастроф за последние годы, последняя авария, которая унесла жизни 15-ти человек, произошла в прошлом году.