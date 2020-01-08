Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о версии трагедии

Лайнер "Боинг-737" авиакомпании МАУ разбился утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. На борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Все, что известно о трагедии – в материале 24 канала.

Авиакатастрофа произошла утром 8 января. На видео видно, как самолет, который был в эксплуатации всего три года и прошел последний техосмотр 6 января, резко снижается, а при столкновении с землей на небе появляется яркая вспышка.

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Что случилось с украинским самолетом?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь".

Первое видео: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Сайт Flightradar24, отслеживающий перемещение самолетов, сообщил, что Boeing вылетел из Тегерана рано утром по местному времени, последняя информация о нем поступила через две минуты после взлета.

По предварительной информации представителя "Международных авиалиний Украины", после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране пассажирский самолет потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта.

147 #Iranians and 32 foreigners were killed after the Boeing 737 operated by #Ukraine International Airlines (UIA) — which was bound for Kiev — went down early Wednesday in the vicinity of Parand, southwest of #Tehran pic.twitter.com/0f4x4AYxtT — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 8, 2020

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Представители корпорации Boeing в своем заявлении отметили, что о трагическом инциденте с самолетом знают из сообщений СМИ и пока "собирают больше информации".

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Как сообщили в СНБО Украины, по оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" находилось 11 граждан Украины: двое пассажиров и 9 членов экипажа.

За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України. — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) January 8, 2020

Какие есть версии трагедии?

Пока наиболее обсуждаемые – три версии.

Технические неисправности самолета. Иранские СМИ со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана пишут, что причиной авиакатастрофы пассажирского лайнера стало возгорание двигателя. Эта версия сейчас является ведущей в расследовании. По тем данным, которые озвучили в аэропорту Тегерана, двигатель загорелся сразу после взлета, после чего авиалайнер потерпел крушение.

Ракета Ирана. По информации издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой. Падение лайнера произошло вскоре после того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. Следовательно, не связать между собой эти два события трудно.

"Видео, опубликованное иранским корреспондентом ВВС Али Хашемом, показало, что самолет уже горел в небе до того, как он разбился, в мощном взрыве, вызвав предположение, что самолет был сбит", – отмечается, например, в материале Daily Mail. Глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи эту версию опроверг, поскольку, по его словам, "если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет бы взорвался в небе". В посольстве Украины эту версию также исключили. Теракт на борту самолета. Эту версию обсуждали сразу после падения самолета. Однако сейчас ее, по сообщениям местных СМИ, якобы отвергли. Посольство Украины в Иране также подтвердило, что версия теракта на борту самолета пока исключается. Однако на каких именно основаниях эту версию отвергли – пока что не разглашают.

Как отреагировали на падение самолета?

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в результате катастрофы украинского самолета. Как сообщили в пресс-служб его офиса, президент прервал поездку в Оман и вернулся в Киев. Он также дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на месте катастрофы работает украинский консул. С участием представителей украинского консульства ведется юридически-правовая работа по установлению всех людей, которые погибли в катастрофе.

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил о создании оперативного штаба в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Иране. В состав оперативного штаба вошли премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, председатель Службы безопасности Украины, Председатель Службы внешней разведки Украины, Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Также известно, что правительство Украины готовит группу специалистов для помощи в поисковой операции и расследования причин катастрофы украинского самолета в Иране. МАУ приняла решение временно приостановить все полеты в Иран на неопределенный срок. Еще до того, Федеральное авиационное управление США запретило гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Почему все ожидают, что этой темой будут спекулировать?

Потому что ситуация в Иране сейчас в центре внимания всего мира – в нее вплетено слишком много интересов разных государств. Потому что эта катастрофа произошла в ночь наибольшей эскалации ирано-американского конфликта, что потенциально создает благоприятные условия для того, чтобы каждая заинтересованная сторона использовала эту катастрофу в собственных интересах.

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Кроме того, на трагедиях часто спекулируют в информационном пространстве. В том числе – подчеркивая правильную или неправильную реакцию своих политических оппонентов.

Эксперт UIF (Russian Institute for the Future) Игар Тышкевич предположил, что в результате этой трагедии Украина окажется сразу на нескольких растяжках, которые будут влиять на развитие нашей страны.