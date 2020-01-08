Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відомо про версії трагедії

Лайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився зранку 8 січня після зльоту в аеропорту Тегерана. На борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Все, що відомо про трагедію – у матеріалі 24 каналу.

Авіакатастрофа сталася вранці 8 січня. На відео видно, як літак, який був в експлуатації лише три роки та пройшов останній техогляд 6 січня, різко знижується, а при зіткненні із землею на небі з'являється яскравий спалах.

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Що сталось із українським літаком?

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ мав прибути до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Сайт Flightradar24, що відслідковує переміщення літаків, повідомив, що Boeing злетів з Тегеран рано вранці за місцевим часом, остання інформація про нього надійшла за дві хвилини після зльоту.

За попередньою інформацією представника "Міжнародних авіаліній України", після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні у Тегерані пасажирський літак зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту.

147 #Iranians and 32 foreigners were killed after the Boeing 737 operated by #Ukraine International Airlines (UIA) — which was bound for Kiev — went down early Wednesday in the vicinity of Parand, southwest of #Tehran pic.twitter.com/0f4x4AYxtT — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 8, 2020

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

Представники корпорації Boeing у своїй заяві наголосили, що про трагічний інцидент із літаком знають із повідомлень ЗМІ і поки що "збирають більше інформації".

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Як повідомили у РНБО України, за оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" перебувало 11 громадян України: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України. — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) January 8, 2020

Які є версії трагедії?

Поки що найбільш обговорювані – три версії.

Технічні несправності літака. Іранські ЗМІ із посиланням на міністерство доріг та міського розвитку Ірану пишуть, що причиною авіакатастрофи пасажирського лайнера стало загоряння двигуна. Ця версія зараз є провідною у розслідуванні. За тими даними, які озвучили в аеропорту Тегерану, двигун загорівся відразу після зльоту, після чого авіалайнер зазнав аварії.

Ракета Ірану. За інформацією видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою. Падіння лайнера відбулося невдовзі після того, як Іран наніс ракетні удари по військових базах США в Іраку. Відтак, не пов’язати між собою ці дві події важко.

"Відео, опубліковане іранським кореспондентом ВВС Алі Хашемом, показало, що літак вже горів у небі до того, як він розбився, в потужному вибухові, викликавши припущення, що літак був збитий", – зазначається, наприклад, у матеріалі Daily Mail.



Глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі цю версію спростував, оскільки, за його словами, "якщо б катастрофа була викликана ракетою, літак вибухнув би в небі". У посольстві України цю версію також виключили.

Теракт на борту літака. Цю версію обговорювали одразу після падіння літака. Однак зараз її, за повідомленнями місцевих ЗМІ, начебто відкинули. Посольство України в Ірані також підтвердило, що версія теракту на борту літака поки що виключається. Однак на яких саме підставах цю версію відкинули – поки що не розголошують.

Як відреагували на падіння літака?

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих внаслідок катастрофи українського літака. Як повідомили у пресслужбі його офісу, президент перервав поїздку до Оману та повернувся у Київ. Він також дав доручення генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що на місці катастрофи працює український консул. За участю представників українського консульства ведеться юридично-правова робота із встановлення всіх людей, які загинули у катастрофі.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані. До складу оперативного штабу увійшли прем'єр-міністр, міністр закордоних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Керівництво оперативним штабом здійснює секретар РНБО України Олексій Данилов.

Також відомо, що уряд України готує групу фахівців для допомоги в пошуковій операції та для розслідування причин катастрофи українського літака в Ірані. МАУ прийняла рішення тимчасово припинити всі польоти до Ірану на невизначений термін. Ще до того Федеральне авіаційне управління США заборонило цивільним літакам польоти над територією Іраку, Ірану, водами Перської та Оманської заток.

Чому всі очікують, що цією темою будуть спекулювати?

Тому що ситуація в Ірані зараз у центрі уваги всього світу – у неї вплетено забагато інтересів різних держав. Тому що ця катастрофа сталась у ніч найбільшої ескалації ірано-американського конфлікту, що потенційно створює сприятливі умови для того, аби кожна зацікавлена сторона використала цю катастрофу у власних інтересах.

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Крім того, в на трагедіях часто спекулюють в інформаційному просторі. У тому числі – наголошуючи на правильній чи неправильній реакції своїх політичних опонентів.

Експерт UIF (Ukrainian Institute for the Future) Ігар Тишкевич припустив, що внаслідок цієї трагедії Україна опиниться одразу на кількох розтяжках, які впливатимуть на розвиток нашої країни.