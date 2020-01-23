Когда Иран сможет передать Украине "черные ящики": известны условия
Иранская делегация после визита в Украину доложит о результатах встречи. Только тогда Иран примет окончательное решение о дальнейшей работе с черными ящиками самолета МАУ, сбитого вблизи Тегерана.
Такое заявление сделал спецпредставитель президента Ирана Мохаммад Эслами во время встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Информацию обнародовали в фейсбуке СНБО.
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На встрече Данилов отметил особую важность вопроса получения Украиной черных ящиков. В ответ иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы, отметил, что окончательное решение примут после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина технически готова обеспечить необходимый комплекс работ для исследования черных ящиков.
Что известно о визите иранской делегации в Украину
- В рамках расследования катастрофы украинского самолета МАУ 21 января в Киев прибыли представители Организации гражданской авиации (САО) Ирана. Делегацию возглавил уполномоченный по расследованию. К работе экспертной группы присоединились эксперты Канады и Франции.
- 22 января специалисты ознакомились с техническими возможностями Украины считывания информации с черных ящиков. В частности, в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и предприятии "Дисковые системы".
- Тогда же Алексей Данилов провел встречу с послом Ирана в Украине Манучехром Моради. На которой обсуждался вопрос дальнейшего взаимодействия Украины и Ирана по расследованию трагедии.
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О возможности возвращения Украине черных ящиков
- Вадим Пристайко заявлял, что Иран передаст Украине "черные ящики", но после того, как их на месте обработает следственная группа.
- 18 января глава отдела по расследованию инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что черные ящики все же передадут Украине.
- А уже 22 января министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что черные ящики должны остаться в Иране. Ведь являются основными объектами для расследования.
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет, следовавший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
Через 3 дня после трагедии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. 16 января завершили идентифицировать тела 11 погибших украинцев, 19 января их доставили в Украину.