Окупантам вдається досягти тактичних цілей, але вони не мають стратегічних успіхів. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко, зауваживши, що військове командування приймає правильні рішення.

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Ситуація біля Курахового

За словами народного депутата, формулювання "складна ситуація" відома всім. Росіяни не мають сил, щоб на всій лінії фронту вести активні наступальні дії, тому намагаються вигризати невеликі ділянки та заходити невеликими групами, змушуючи українських військових відходити.

Таке відбувається і біля Курахового, де противник взяв перевагу на тактичному рівні, зазнаючи великих втрат. Українські військові поступово відходять, але росіяни не здійснили великого та важливого для них оточення ЗСУ.

"Хто б що не говорив, це говорить про мудрість та правильне застосування наших військ, про роботу молодших командирів на місцях, які приймають правильні рішення", – зауважив він.

Ситуація біля Курахового: дивіться на карті

Костенко наголосив, що існують проблеми на тактичному рівні, які потрібно розв'язувати за допомогою навченого особового складу та достатньої кількості озброєння.

Однак стратегічно зараз Росія "ламає зуби" об нашу оборону, зазнає великих втрат та знижує свій наступальний потенціал,

– підкреслив він.

Народний депутат додав, що не варто піддаватись дезінформації про те, що Кураховому, буцімто, "залишається кілька днів". Подібна ситуація вже давно була з Покровськом, коли в інформаційному просторі багато хто панікував, але українські захисники продовжують обороняти місто.

До слова, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що для противника важливо вирівняти лінію фронту, щоб мати змогу перегрупуватися, відновити підрозділи та підготуватися до нових атак.