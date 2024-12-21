Оккупантам удается достичь тактических целей, но они не имеют стратегических успехов. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, отметив, что военное командование принимает правильные решения.

Смотрите также Первую волну уничтожили, а вторая испугалась: детали провального штурма россиян на Херсонщине

Ситуация возле Курахово

По словам народного депутата, формулировка "сложная ситуация" известна всем. Россияне не имеют сил, чтобы на всей линии фронта вести активные наступательные действия, поэтому пытаются выгрызать небольшие участки и заходить небольшими группами, заставляя украинских военных отходить.

Такое происходит и возле Курахово, где противник взял преимущество на тактическом уровне, неся большие потери. Украинские военные постепенно отходят, но россияне не осуществили большого и важного для них окружения ВСУ.

"Кто бы что ни говорил, это говорит о мудрости и правильном применении наших войск, о работе младших командиров на местах, которые принимают правильные решения", – отметил он.

Ситуация возле Курахово: смотрите на карте

Костенко отметил, что существуют проблемы на тактическом уровне, которые нужно решать с помощью обученного личного состава и достаточного количества вооружения.

Однако стратегически сейчас Россия "ломает зубы" о нашу оборону, несет большие потери и снижает свой наступательный потенциал,

– подчеркнул он.

Народный депутат добавил, что не стоит поддаваться дезинформации о том, что Курахово, якобы, "остается несколько дней". Подобная ситуация уже давно была с Покровском, когда в информационном пространстве многие паниковали, но украинские защитники продолжают оборонять город.

К слову, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что для противника важно выровнять линию фронта, чтобы иметь возможность перегруппироваться, восстановить подразделения и подготовиться к новым атакам.