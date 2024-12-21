Есть предположение, что россияне пытаются захватить как можно больше украинских территорий до 20 января 2025 года – инаугурации Дональда Трампа или же до тех пор, пока будет такая возможность. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, наступление оккупантов будет продолжаться до наступления худших условий в российской армии.

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Штурм россиян

Иван Ступак отметил, что россияне в бешеных темпах, без остановки штурмуют позиции Вооруженных Сил Украины.

Российское наступление продолжается 14 месяцев в режиме нон-стоп. Западные аналитики уже даже перестали гадать, когда оно может закончиться,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

По его словам, российские военкоры тоже бьют тревогу. Оккупантам пока удается разрушать все на своем пути, но из-за бешеной скорости боевых действий неизвестно, как уже остановиться.

За ноябрь 2024 года два направления были наиболее важными для россиян. По статистике, на Кураховском направлении было за месяц 1400 боестолкновений, а на Покровском – 1200. На всех остальных по 300 – 400, то есть в разы меньше,

– отметил Ступак.

Противник имеет тактику давить на всех направлениях и искать слабые места в украинской обороне. Именно туда оккупанты пытаются бросать основные свои силы.

Какова ситуация на Кураховском направлении: карта

После колоссальных потерь для захвата Бахмута, оккупанты сделали вывод, что им не хватит сил для продолжения боевых действий в таком темпе. Они, по словам экс-сотрудника СБУ, выбрали тактику окружать каждую важную локацию, чтобы наступать до тех пор, пока будут силы.

Когда силы закончатся, тогда россияне, вероятно, заявят, что они готовы выходить на мирные переговоры,

– предположил Иван Ступак.

Стоит отметить, что в ОСУВ "Хортица" опровергли информацию об окружении украинских подразделений возле Успеновки, заявив, что военных вывели оттуда заранее во избежание окружения. Выведенные части продолжают выполнять задачи на других участках фронта.