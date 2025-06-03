Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати безпекою та пройти в укриття.
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23:50, 3 червня
- БпЛА на півночі та сході Харківщини – курс на захід/ південь.
- БпЛА на півдні Сумщини – курс західний.
- БпЛА на сході Полтавщини – курс північно-західний.
23:23, 3 червня
Харків – БпЛА у напрямку міста.
23:23, 3 червня
- БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний.
- БпЛА на півночі Харківщини – курс південно-західний.
23:00, 3 червня
Полтавська, Сумська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.