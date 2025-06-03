Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната "Українській правді".

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Повітряні сили про ніч масованого удару 1 червня

Повітряні сили повідомили, що наша система ППО збила понад 200 цілей. На жаль, не обійшлося без влучань. За словами Юрія Ігната, масований обстріл включав різні типи озброєння – крилаті та балістичні ракети, БпЛА типу "Шахед" і дрони-перехоплювачі.

Коли наші чергові сили дивилися на карту України, вона була червоною від цяток, маркерів, які позначають повітряні цілі,

– зазначає Юрій Ігнат.

Як повідомив Ігнат, Росія застосувала тактику масованого удару по одному об’єкту з пікіруванням дронів із великої висоти. Попри зусилля ППО, частина засобів ураження досягла цілей.

Посилення української ППО

У відповідь на загрозу на нараді командування Повітряних сил порушили питання посилення розвитку дронової ППО. Зокрема, йдеться про зенітні дрони. Нині триває підготовка такої системи на різних локаціях в країні.

Розвиток зенітних дронів, розвиток дронів ППО на часі й буде давати все вищі показники,

– додав Ігнат.

Нагадаємо, що, за даними ПС, у ніч проти 3 червня Росія випустила по Україні 112 ударних безпілотників, 75 з яких були успішно збиті українською протиповітряною обороною. Однак не обійшлося без прильотів. Найбільше постраждала цивільна інфраструктура у Сумській та Одеській областях. Загалом зафіксовано влучання у щонайменше 11 локаціях по всій країні.