Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрия Игната "Украинской правде".

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Воздушные силы о ночи массированного удара 1 июня

Воздушные силы сообщили, что наша система ПВО сбила более 200 целей. К сожалению, не обошлось без попаданий. По словам Юрия Игната, массированный обстрел включал различные типы вооружения – крылатые и баллистические ракеты, БпЛА типа "Шахед" и дроны-перехватчики.

Когда наши дежурные силы смотрели на карту Украины, она была красной от пятнышек, маркеров, которые обозначают воздушные цели,

– отмечает Юрий Игнат.

Как сообщил Игнат, Россия применила тактику массированного удара по одному объекту с пикированием дронов с большой высоты. Несмотря на усилия ПВО, часть средств поражения достигла целей.

Усиление украинской ПВО

В ответ на угрозу на совещании командования Воздушных сил подняли вопрос усиления развития дроновой ПВО. В частности, речь идет о зенитных дронах. Сейчас идет подготовка такой системы на различных локациях в стране.

Развитие зенитных дронов, развитие дронов ПВО актуально и будет давать все более высокие показатели,

– добавил Игнат.

Напомним, что, по данным ПС, в ночь на 3 июня Россия выпустила по Украине 112 ударных беспилотников, 75 из которых были успешно сбиты украинской противовоздушной обороной. Однако не обошлось без прилетов. Больше всего пострадала гражданская инфраструктура в Сумской и Одесской областях. В общем зафиксировано попадание в по меньшей мере 11 локациях по всей стране.