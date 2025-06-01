Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на заявления о готовности к мирным переговорам. Глава МИД Андрей Сибига показал видео со звуками работы ПВО возле своего дома, передает 24 Канал.

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Сколько воздушных целей запустил враг

Противник ударил 479 средствами воздушного нападения:

472 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск;

3 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Курской и Воронежской областей;

4 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101 "Искандер-К".

Основными направлениями воздушного удара являются Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.

По предварительным данным, по состоянию на 13:30 ПВО обезвредила 385 средств воздушного нападения противника: 210 вражеских БПЛА и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на Востоке, Юге, Севере, западе и в Центре страны. 213 – сбито огневыми средствами поражения, 172 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 18 локациях.