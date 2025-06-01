Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

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Оккупанты ударили по Одесской области

Олег Кипер рассказал, что россияне обстреляли Белгород-Днестровский район Одесской области в ночь на 1 июня.

Последствия российского обстрела: смотрите фото Одесской ОГА

В результате удара повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС,

– объяснил Кипер.

Глава Одесской ОГА добавил, что пострадавших в результате обстрела нет. Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, а стражи порядка фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Враг также атаковал Киевскую область. Глава Киевской ОГА пояснил, что Россия все больше наращивает количество ударных дронов для своих атак на мирные украинские населенные пункты.

В результате обстрела Киевской области пострадавших среди населения нет, но в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов. Выбиты окна, посечены должности и повреждены кровли.