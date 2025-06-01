Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОДА Олега Кіпера.

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Окупанти вдарили по Одеській області

Олег Кіпер розповів, що росіяни обстріляли Білгород-Дністровський район Одещини у ніч проти 1 червня.

Наслідки російського обстрілу: дивіться фото Одеської ОДА

Внаслідок удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС,

– пояснив Кіпер.

Голова Одеської ОДА додав, що постраждалих унаслідок обстрілу немає. Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, а правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одеської області.

Ворог також атакував Київську область. Голова Київської ОДА пояснив, що Росія все більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти.

Унаслідок обстрілу Київщини постраждалих серед населення немає, але у Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків. Вибиті вікна, посічені посади та пошкоджені покрівлі.