Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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У Запоріжжі постраждав об'єкт критичної інфраструктури
Зі слів очільника Запорізької ОВА Івана Федорова стало відомо, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі – частково зруйнована адмінбудівля, є займання на території. Попередньо, одна людина постраждала. Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами".
Російська армія запускала крилаті ракети
Близько 4 ранку у повітряний простір України несподівано залетіли крилаті ракети. Кілька крилатих ракет долетіли до Житомирської області, де й зникли з радарів.
Росіяни просунулися на чотирьох напрямках, Сили оборони – на трьох, ідеться в огляді ISW.
Deep State написали, що росіяни окупували Володимирівку – село на Сумщині.
У Харкові, Дніпрі, на Одещині лунають вибухи.
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.