Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни просунулися на чотирьох напрямках, Сили оборони – на трьох, – ISW

05:07, 1 червня

У Запоріжжі постраждав об'єкт критичної інфраструктури

Зі слів очільника Запорізької ОВА Івана Федорова стало відомо, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі – частково зруйнована адмінбудівля, є займання на території. Попередньо, одна людина постраждала. Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами".

04:32, 1 червня

Російська армія запускала крилаті ракети

Близько 4 ранку у повітряний простір України несподівано залетіли крилаті ракети. Кілька крилатих ракет долетіли до Житомирської області, де й зникли з радарів.

03:05, 1 червня

Росіяни просунулися на чотирьох напрямках, Сили оборони – на трьох, ідеться в огляді ISW.

02:16, 1 червня

Deep State написали, що росіяни окупували Володимирівку – село на Сумщині.

00:51, 1 червня

У Харкові, Дніпрі, на Одещині лунають вибухи.

00:49, 1 червня

У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.