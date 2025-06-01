О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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В Запорожье пострадал объект критической инфраструктуры
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье – частично разрушено админздание, есть возгорание на территории. Предварительно, один человек пострадал. Враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "Шахедами".
Российская армия запускала крылатые ракеты
Около 4 утра в воздушное пространство Украины неожиданно залетели крылатые ракеты. Несколько крылатых ракет долетели до Житомирской области, где и исчезли с радаров.
Россияне продвинулись на четырех направлениях, Силы обороны – на трех, говорится в обзоре ISW.
Deep State написали, что россияне оккупировали Владимировку – село на Сумщине.
В Харькове, Днепре, в Одесской области раздаются взрывы.
В воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.