Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в Х министра иностранных дел Украины. Он напомнил, что Россия до сих пор не прислала так называемый "меморандум".

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Что заявил Сибига

Сибига отреагировал на массированные воздушные атаки – баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников обстреливают людей по всей Украине.

Хотя Россия утверждает, что якобы готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она наносит удары, терроризирует и разрушает,

– написал дипломат.

Кроме того, он опубликовал видео, на котором слышно работу ПВО. "Это звуки над моим домом этим утром – и еще тысячами украинских домов", – отметил министр.

ПВО отражает российские удары возле дома Сибиги: смотрите видео

К слову, Россия до сих пор не направила Украине, Турции или США свой так называемый "меморандум". По словам Сибиги, никто не знает, о чем представители Кремля собираются говорить на переговорах.

В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко видеть и слышать настоящие "сообщения" России – ее ракеты и дроны,

– добавил глава украинского МИД.

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