Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента вечером 30 мая.

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Москва отвыкла от дипломатии

"Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата", – сказал Зеленский об отсутствии российского "меморандума".

Украина, к слову, уже направила свой документ.

Президент предположил, что в Москве отвыкли от дипломатии. В этом контексте он призвал снова к давлению на Россию.

Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они наиболее неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно – давление на Россию,

– добавил Зеленский.

Он также рассказал, что в пятницу, 30 мая, запланирован разговор с президентом Турции Эрдоганом.

Стороны пытаются добавить "реальное содержание" в возможную будущую встречу с россиянами.

Зеленский отметил, что ни одного дня не стоит терять, потому что каждый день подрыва дипломатии российской стороной – это потерянные жизни.