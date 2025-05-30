Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення президента увечері 30 травня.

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Москва відвикла від дипломатії

"Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату", – сказав Зеленський про відсутність російського "меморандуму".

Україна, до слова, уже надіслала свій документ.

Президент припустив, що у Москві відвикли від дипломатії. У цьому контексті він закликав знову до тиску на Росію.

Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію,

– додав Зеленський.

Він також розповів, що у п'ятницю, 30 травня, запланована розмова з президентом Туреччини Ердоганом.

Сторони намагаються додати "реальний зміст" у можливу майбутню зустріч з росіянами.

Зеленський зауважив, що жодного дня не варто втрачати, бо кожен день підриву дипломатії російською стороною – це втрачені життя.