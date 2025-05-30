Зеленський зауважив, що росіяни ігнорують всі заклики світу до припинення вогню та продовжують вбивства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис президента.

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"Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", – зауважив президент.

Окрім того, росіяни понад тиждень не можуть представити так званий "меморандум", хоча обіцяли підготувати його одразу після обміну у форматі "1000 на 1000".

"Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також", – додав президент.

Зеленський також подякував Туреччині та президенту Ердогану за підтримку зусиль задля справедливого й тривалого миру. Зокрема, за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу наших людей.