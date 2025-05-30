Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав Пєсков про готовність Путіна до зустрічі з Зеленським

Речник російського диктатора сказав, що у разі "досягнення результату на прямих переговорах делегацій Росії та України" може зайти мова і про "контакти на найвищому рівні".

Але вони (контакти – 24 Канал) мають бути підготовлені, і спочатку має бути досягнутий результат на переговорах делегацій, на прямих переговорах делегацій двох країн. Після цього, якщо такого результату і коли такого результату буде досягнуто, тоді, звичайно, може зайти мова і про контакти на найвищому рівні,

– заявив Пєсков.

Речник Кремля також наголосив, що, мовляв, президент Путін говорив неодноразово, що "принципово він за" контакти на найвищому рівні з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. За словами Пєскова, ці контакти "безумовно є потрібними".

До слова, Дмітрій Пєсков також заявив, що російська делегація буде присутня у Стамбулі 2 червня для переговорів з Україною. Прессекретар Путіна сказав, однією з тем, яку будуть обговорювати у Туреччині, будуть проєкти так званих "меморандумів".