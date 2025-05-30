30 травня до Києва прибув очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. Під час спільної з ним пресконференції Андрій Сибіга підтвердив відданість Україні пропозиції США щодо повного безумовного перемир'я. Зараз, заявив міністр, "м'яч на російській стороні", передає 24 Канал.

Дивіться також Звідки родом найбільше "двохсотих": ЗМІ встановили 110 тисяч окупантів, які загинули в Україні

Україна чекає на "меморандум" від Росії

Росія має прийняти беззастережне перемир'я. Це відкриє дорогу для подальших ширших перемовин щодо наближення справедливого та всеосяжного миру для України. Тому потрібо тиснутти на Росію, аби почути від них чітке: "так" перемир'ю,

– наголосив Сибіга.

Міністр зауважив, що Україна зацікавлена у продовженні зустрічей з росіянами. Сибіга зауважив, що наступна запланована зустріч із росіянами має бути предметною – щоб обговорити конкретні кроки для подальших мирних зусиль, зокрема параметрів майбутнього перемир'я.

Водночас він додав, що Київ має отримати російський документ з умовами для припинення вогню завчасно. Це потрібно, аби делегація, яка прибуде до Стамбула 2 червня, мала право обговорювати його положення.