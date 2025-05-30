Так, ймовірність загинути на війні для чоловіків із Тиви або Алтаю у 30 – 40 разів вища, ніж для мешканців Москви, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Звідки найбільше росіян їде на війну

На 10 тисяч чоловічого населення найбільше загиблих зафіксовано у Тиві (120), Бурятії (91) та Республіці Алтай (89). У Москві цей показник становить лише 3 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків.

У Тиві майже чверть загиблих – це засуджені, завербовані до приватних військових компаній або армії, ще третина – кадрові військові. В Алтаї 47% загиблих – добровольці, які підписали контракт після 2022 року. У Бурятії 25% загиблих – це професійні військові, 34% – добровольці, а кожен п'ятий – мобілізований, що вдвічі перевищує середній показник по країні.

У Москві серед загиблих 10% – засуджені, 26% – добровольці, 15% – мобілізовані, 20% – кадрові військові.

Демографи кажуть, що регіональні відмінності в рівні втрат пов'язані з соціально-економічними факторами. У найбідніших регіонах армія виконує роль соціального ліфта, заміщаючи відсутність можливостей в освіті та на ринку праці. У Москві військова кар'єра менш популярна.

Також дослідники зазначають, що втрати Тиви й Бурятії значно перевищують аналогічні показники в інших національних республіках – наприклад, у Дагестані, Інгушетії, Татарстані чи Башкортостані вони вдвічі або втричі нижчі. Це свідчить про те, що ключову роль відіграють не етнічні фактори, а соціальна нерівність.

Реальна кількість загиблих з російської сторони може бути в діапазоні від 170 000 до 246 000 осіб.